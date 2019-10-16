Индекс МосБиржи откроется с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2710-2725 п. - ИК "Алго Капитал"

В среду ожидается открытие индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 2710-2725 п., сообщается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 п.

"После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - полагает эксперт. - Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

Во второй половине дня состоится публикация большого количества статистических показателей в Европе и в США. Они с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер и не укажут явного направления движения для локального рынка акций. И все же стоит обратить внимание на выход сентябрьских данных по изменению объема розничных продаж в США (15:30 МСК)".