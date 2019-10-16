Рынок акций останется в боковике, но риски снижения сохраняются - Алор Брокер

Внешний фон с утра умеренно-негативный: около четверти процента теряют американские фьючерсы, ниже отметки 59 долларов за баррель торгуется нефть, говорится в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Поэтому ждем открытия рынка в легком минусе. Не исключено, что в отсутствие драйверов роста часть спекулянтов начнет фиксировать вчерашнюю прибыль. В целом же российский рынок акций продолжит оставаться в боковике, но риски снижения сохраняются", - прогнозирует эксперт.

Продолжают снижаться акции черных металлургов, которым пока не помогает даже прекращение укрепления рубля. Основная причина этого - снижение цен на сталь, указывает Алексей Антонов. "Но мы по-прежнему позитивно смотрим на бумаги сектора в среднесрочной перспективе прежде всего из-за их традиционно высокой дивидендной доходности. Нужно искать момент для их подбора как спекулятивно на отскок, так и среднесрочно под дивиденды", - оотмечает аналитик "Алор Брокер".