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16 октября 2019 года 09:43

Рынки США и Азии растут, нефть слабо восстанавливается после двух дней падения

Индекс Dow закрылся на 3-недельном максимуме благодаря хорошему началу сезона отчетности. Рынки акций Азии растут вслед за США, исключение - материковый Китай. Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на максимальных отметках более чем за три недели, инвесторов воодушевили преимущественно оптимистичные отчеты компаний.

В то же время участники рынка оценивали последствия частичного соглашения по торговле между США и Китаем, о котором было объявлено в прошлую пятницу, а также возможность прорыва в переговорах о Brexit.

На этой неделе в США стартовал сезон корпоративной отчетности за третий квартал. Во вторник свои квартальные финпоказатели обнародовали ряд крупнейших американских компаний и банков.

Акции JPMorgan подорожали на 3%. Крупнейший по размеру активов банк США увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Цена бумаг Wells Fargo & Co., лидера рынка ипотечного кредитования и второго по капитализации банка США, поднялась на 1,7%. Банк зафиксировал неожиданный рост выручки, хотя его прибыль в третьем квартале упала сильнее, чем прогнозировалось.

Бумаги Citigroup Inc., также входящего в тройку крупнейших американских банков, прибавили в цене 1,4%. Citigroup увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале, оба показателя превзошли ожидания рынка.

Котировки акций Goldman Sachs Group Inc. выросли на 0,3%. Банк снизил чистую прибыль в третьем квартале на 27%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков. Выручка сократилась на 6%.

Акции UnitedHealth Group Inc., подскочили на 8,2%, подтолкнув вверх индексы Dow и S&P 500. Крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и улучшила прогноз на 2019 год в целом.

Рыночная стоимость американской Johnson & Johnson выросла на 1,6% Прибыль и выручка J&J, крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья, в третьем квартале оказались лучше ожиданий рынка, и компания повысила годовой прогноз.

Капитализация BlackRock Inc. выросла на 2,4%. Американская инвесткомпания, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую прибыль на 8% по итогам третьего квартала, но увеличила выручку.

Акции Uber Technologies Inc. прибавили в цене 2,8%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, объявила о планах сократить около 350 рабочих мест, или примерно 1% штата, чтобы поддержать бизнес. Сокращения, в частности, затронут сотрудников Uber Eats и подразделения самоуправляемых автомобилей.

В центре внимания инвесторов также остается торговый конфликт между США и Китаем и ситуация вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Тем временем, как сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Великобритания и Европейский союз близки к согласованию проекта соглашения по Brexit. По данным собеседников агентства, стороны, принимающие участие в переговорах, близки к согласованию юридической части проекта соглашения с Брюсселем. Сообщается, что любая сделка будет зависеть от того, получит ли премьер-министр Британии Борис Джонсон поддержку от Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 237,44 пункта (0,9%) и составил 27024,80 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 29,53 пункта (1%) - до 2995,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 100,06 пункта (1,2%) и составил 8.148,71 пункта.

По данным MarketWatch, S&P 500 завершил торги примерно на 1% ниже рекордного уровня закрытия 3025,86 пункта, установленного 26 июля. Dow закрылся примерно на 1,2% ниже своего рекорда - 27359,16 пункта - на момент закрытия торгов 15 июля, Nasdaq Composite завершил сессию на 2,3% ниже рекордного уровня закрытия 8330,21, установленного 26 июля.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду повышаются вслед за положительной динамикой рынка акций США, исключением являются фондовые индексы материкового Китая.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,6%.

Рынок акций США завершил торги во вторник на максимальных отметках более чем за три недели. Инвесторов воодушевили преимущественно оптимистичные финансовые отчеты компаний за третий квартал, в том числе хорошие показатели продемонстрировал ряд крупнейших банков страны.

В то же время негативное влияние на настроения инвесторов оказали заявления Китая о том, что он предпримет "сильные контрмеры", если США примут закон о поддержке протестующих в Гонконге.

Палата представителей 15 октября приняла закон "О правах человека и демократии в Гонконге". В законопроекте содержится требование к различным правительственным департаментам рассмотреть вопрос о том, требуют ли от США недавние политические события в Гонконге изменения особого торгового статуса региона. Чтобы стать законом документ должен получить одобрение Сената.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 9:00 МСК выросли соответственно на 1,2% и на 0,7%.

Растут котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (+0,8%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+4,1%).

В число лидеров снижения входят бумаги производителя оптики Olympus (-1,8%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:27 МСК увеличилось на 0,61%.

Банк Кореи в среду опустил ключевую процентную ставку во второй раз в текущем году для стимулирования экономического роста. Семидневная ставка РЕПО снижена до 1,25% годовых с 1,5% годовых. Это минимальный уровень с конца 2017 года.

Из 23 аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, уменьшения в этом месяце ожидал 21. При этом некоторые эксперты предполагают, что Банк Кореи продолжит понижение ставки в следующем году.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 1,2%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 1,4%.

Цена акций автопроизводителя Kia Motors выросла на 2,1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 1,27%.

В лидерах подъема были акции CSL Ltd., работающей в сфере биотехнологий, подорожавшие на 1,9%. Кроме того, на 1,4% выросла рыночная стоимость Commonwealth Bank.

Между тем котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились соответственно на 0,1% и на 0,9%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue - на 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:12 МСК опустился на 0,27%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,43%.

В Гонконге дешевеют акции нефтяных компаний Sinopec (-1,8%) и PetroChina (-1,7%), а также телекоммуникационной China Mobile (-1,1%).

При этом бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. прибавили в цене 0,4%, автопроизводителя Geely Automobile - 1,7%, страховщика AIA Group - 1,1%.

Цены на нефть эталонных марок слабо восстанавливаются на азиатских торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней.

Рынок ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК подорожали на $0,1 (на 0,17%) - до $58,84 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,61 (на 1,03%), составив на закрытие $58,74 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,08 (на 0,15%) - до $52,89 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,78 (на 1,46%), закрывшись на отметке $52,81 за баррель.

Негативное влияние на рынок оказывают как прогнозы ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и сомнения в способности США и Китая урегулировать торговые споры.

"Нефть стала очень чувствительной к вопросам торговой войны США-КНР и опасениям относительно глобального роста", - отмечают аналитики Commonwealth Bank.

Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду снизилась на 0,2% - до 462,8 юаня за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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