Утренние прогнозы: рынок акций останется в "боковике"

По мнению аналитиков, в среду после нейтрального старта торгов рынок акций перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Настроения на глобальных рынках несколько улучшились. Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,7% по индексу Мосбиржи. С нашей точки зрения, индекс может продолжить попытки смещения в середину диапазона 2700-2750 пунктов. Из отдельных корпоративных событий отметим предстоящую сегодня публикацию операционных данных от Детского Мира".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра умеренно-негативный: около четверти процента теряют американские фьючерсы, ниже отметки 59 долларов за баррель торгуется нефть. Поэтому ждем открытия рынка в легком минусе. Не исключено, что в отсутствие драйверов роста часть спекулянтов начнет фиксировать вчерашнюю прибыль. В целом же российский рынок акций продолжит оставаться в боковике, но риски снижения сохраняются".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2710-2725 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня состоится публикация большого количества статистических показателей в Европе и в США. Они с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер и не укажут явного направления движения для локального рынка акций".