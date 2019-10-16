16 октября 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: рынок акций останется в "боковике"
По мнению аналитиков, в среду после нейтрального старта торгов рынок акций перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Настроения на глобальных рынках несколько улучшились. Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги ростом на 0,7% по индексу Мосбиржи. С нашей точки зрения, индекс может продолжить попытки смещения в середину диапазона 2700-2750 пунктов. Из отдельных корпоративных событий отметим предстоящую сегодня публикацию операционных данных от Детского Мира".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон с утра умеренно-негативный: около четверти процента теряют американские фьючерсы, ниже отметки 59 долларов за баррель торгуется нефть. Поэтому ждем открытия рынка в легком минусе. Не исключено, что в отсутствие драйверов роста часть спекулянтов начнет фиксировать вчерашнюю прибыль. В целом же российский рынок акций продолжит оставаться в боковике, но риски снижения сохраняются".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2710-2725 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2700, 2690 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2730, 2740 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона. Во второй половине дня состоится публикация большого количества статистических показателей в Европе и в США. Они с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер и не укажут явного направления движения для локального рынка акций".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
16 октября 2019 года 19:43
Москва. 16 октября. Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает в ходе торгов на "Московской бирже" в среду вечером; изменения курса рубля к бивалютной корзине незначительные на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:20
Москва. 16 октября. Рынок акций РФ в среду поднялся к уровням 2,5-недельной давности по индексам на фоне вернувшейся к росту нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; локомотивом роста выступили обновившие максимум с апреля акции "ЛУКОЙЛа" на новостях о дивидендах и выкупе бумаг с рынка по оферте. читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:05
В среду первая половина дня выдалась для рубля не слишком удачной, однако в течение оставшегося времени нацвалюте удалось исправить положение, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В утренние часы рубль пребывал под давлением... читать дальше
.
16 октября 2019 года 19:00
Москва. 16 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций плавно подрастают в среду вслед за ценами американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые в свою очередь растут на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.
16 октября 2019 года 17:42
Аналитики ИК "Велес Капитал" возобновляют покрытие ТГК-1 и считают, что компания, почти избавившаяся от долговой нагрузки, имеет значительный потенциал роста котировок, связанный как с изменением дивидендной политики, так и c решением проблем теплового сегмента бизнеса, говорится в обзоре... читать дальше
.
16 октября 2019 года 16:49
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Raiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.
16 октября 2019 года 16:30
Изменение градуса настроений в торговой войне имеет значительные последствия для ФРС, отмечается в обзоре Альфа-банка. С начала этого года настрой денежных властей США претерпел значительные изменения – если изначально рынки опасались возможного продолжения в повышении процентной ставки США, то... читать дальше
.
16 октября 2019 года 16:05
Москва. 16 октября. Доллар США и евро слегка снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем; рубль перешел к плавному укреплению к бивалютной корзине благодаря стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. читать дальше
.
16 октября 2019 года 15:59
aiffeisenbank поднял прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 103 рублей до 111 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".
читать дальше
.
16 октября 2019 года 15:07
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.
16 октября 2019 года 13:56
В середине недели российский рынок акций демонстрирует сдержанно положительную динамику, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Индекса МосБиржи пытается дотянуться до зоны 2730-2750 пунктов, откуда мог по сформироваться растущий тренд, но этому препятствует... читать дальше
.
16 октября 2019 года 13:34
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.
16 октября 2019 года 13:18
Большинство валют развивающихся стран снижаются к доллару США на снижающемся аппетите к риску, при этом рубль остается сравнительно стабильным, поддерживаемый начавшимся налоговым периодом - вчера выплачивались страховые взносы (620 млрд руб. по нашим оценкам), сообщается в комментарии Банка... читать дальше
.
16 октября 2019 года 12:55
В металлургическом секторе стоит отметить рост котировок Евраза на 0,1–0,2 п.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб"."В результате спред EVRAZ’24 (YTM 3,7%) к EVRAZ’23 (YTM 3,3%) расширился почти до 40 б.п. (исторический максимум, тогда как в среднем спред находился на уровне 20–25 б.п.). На... читать дальше
.
16 октября 2019 года 12:40
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.