Рубль к вечеру вторника смог отыграть дневные потери благодаря восстановлению нефтяных цен

Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро, плавно подраставшие на "Московской бирже" в первой половине дня, ближе к вечеру вернулись к уровням закрытия понедельника; рубль отыграл дневные потери к бивалютной корзине благодаря восстановлению нефтяных цен.

Курс доллара США составил 64,275 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,92 руб./EUR1, подорожав всего на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 0,2 копейки - до 67,265 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", восстановление валютного курса рубля к доллару и евро, произошедшее во второй половине дня вторника, связано прежде всего с позитивной коррекцией мировых цен на нефть, которые к вечеру отыграли большую часть дневного снижения. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 смогли даже выйти в небольшой плюс, подорожав до $59,37 за баррель (+0,03%) Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени снижались на 0,22% - до $53,53 за баррель.

"В последнее время влияние нефтяного фактора на динамику российского рубля усилилось, и сегодняшний день стал тому подтверждением. Так, в первой половине дня нефтяные котировки снижались, что негативно влияло на динамику российского рубля. Вместе с тем произошедшее во второй половине дня восстановление нефтяных цен привело к позитивной коррекции нацвалюты на внутреннем рынке. Также определенную поддержку валютам emerging markets оказывает сейчас фактор заключения предварительной торговой сделки между США и Китаем. В ближайшее время доллар США, скорее всего, будет торговаться в относительно узком диапазоне 64-65,5 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке персональный брокер ИФК "Солид" Евгений Маришин.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "во вторник настроение игроков на развивающихся рынках было не самым лучшим. Заключение формального торгового перемирия между США и Китаем не усилило "аппетит" инвесторов к риску, и по всей видимости, напряженность на рынках будет сохраняться вплоть до подписания окончательной сделки между первыми лицами на саммите АТЭС в ноябре, если такое подписание вообще состоится. Не добавили уверенности инвесторам и американские санкции против Турции. Кроме того, в течение дня "аппетит к риску" явно подпортило ухудшение прогноза МВФ по росту мировой экономики на текущий год".

"Тем не менее, хотя большинство валют emerging markets торговались в минусе, рублю к окончанию рабочего дня все-таки удалось выйти в положительную зону вслед за разворотом вверх нефтяных котировок. Так, еще в середине дня стоимость марки Brent была близка к отметке $58 за баррель, а к вечеру она преодолела уровень $59,5. На локальном рынке с уплаты страховых платежей стартовал очередной налоговый период, однако рублевой ликвидности банкам пока с избытком хватает и для проведения платежей, и для размещения в инструменты ЦБ. Так, во вторник регулятор несколько сократил лимит на недельном депозитном аукционе - до 2,65 трлн рублей против 2,8 трлн рублей неделей ранее, однако участники были готовы разместить в ЦБ 3,3 трлн рублей. Кроме того, на аукционе по размещению облигаций ЦБ банки в полном объеме купили выпуск КОБР-26 на 600 млрд рублей, хотя завтра регулятор погасит выпуск КОБР-23 лишь на 300 млрд рублей", - отметил Кравченко.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, явного оптимизма в отношении валют emerging markets в настоящее время не наблюдается, несмотря на договоренность о заключении предварительной торговой сделки между США и Китаем. В течение последних торговых дней пара "доллар/рубль" торгуется в диапазоне 64,0-64,5 руб./$1. Из внутренних факторов поддержки нацвалюты Поддубский выделил начинающийся налоговый период. Во вторник российские компании уплачивают страховые взносы, а пик налоговых выплат в этом месяце придется на 25-28 октября, когда будут уплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, суммарный объем которых оценивается в 1,56 трлн рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 16 октября на 11,04 копейки, до 64,2548 руб./$1, и опустил курс евро на 8,32 копейки, до 70,8473 руб./EUR1. Снижение официальных курсов произошло благодаря тому, что в первые полтора часа торгов на "Московской бирже" доллар и евро слегка снижались, и их рост наметился лишь ближе к 12:00 МСК.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос во вторник на 21,96 копейки по отношению к пятнице (в понедельник торги данными контрактами не проводились из-за выходного дня в США) и составил 64,3507 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 4 копейки и составил 64,3545 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 645,132 млн, из которых $638,537 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 6,595 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 0,38 копейки по отношению к понедельнику, до 70,904 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,75 копейки и составил 70,9201 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR811,38 млн, из которых EUR213,125 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR598,255 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли во вторник, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки не изменились по отношению к предыдущему торговому дню. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и кредитам на семидневный срок выросли на 1 базисный пункт, составив 15 октября 7,13% и 7,14% годовых, соответственно. При этом ставки MosPrime Rate на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне 7,10%, 7,15% и 7,24% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 15 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,65 трлн рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и общем спросе 3,327 трлн рублей) в среднем по ставке 6,95% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 8 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2,8 трлн рублей (при лимите 2,8 трлн рублей и общем спросе 3,299 трлн рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 15 октября разместил 26-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 600 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 838,654 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,9504% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9744% от номинала.