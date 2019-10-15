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15 октября 2019 года 19:26

Рынок акций РФ завершил торги ростом выше 2715п по индексу МосБиржи на сильных финотчетах в США

Москва. 15 октября. Рынок акций РФ, протоптавшийся большую часть дня в боковике на фоне разнополярных внешних сигналов, вечером возобновил коррекционный рост благодаря улучшению внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода в США сильных квартальных отчетов ряда компаний и банков; индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 2700 пунктов и превысить 2715 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2715,26 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1331,03 пункта (+0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 64,26 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+2,8%, до 5601,5 рубля - максимум с апреля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "Мосбиржи" (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении биржи. Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, при этом биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе.

Подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-2,7%, до 125,52 рубля - минимум с июля 2017 года), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%, до 36,2 рубля - минимум с августа 2017 года), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,3%).

Группа НЛМК в третьем квартале 2019 года произвела 3,73 млн тонн стали, что на 6% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. На падение квартальных объемов выплавки повлияло проведение капитального ремонта доменного и конвертерного производств. Снижение производства в июле-сентябре по сравнению с третьим кварталом 2018 года составило 16%.

Группа ММК в третьем квартале произвела 3,19 млн тонн стали, что на 3,3% выше уровня второго квартала (3,09 млн тонн), сообщила компания. За 9 месяцев производство стали упало на 1,7%, до 9,39 млн тонн.

Индексы в США накануне просели, поскольку инвесторы сочли, что сделка Вашингтона и Пекина не приведет к существенному снижению торговых барьеров и не будет способствовать росту мировой экономики в ближайшей перспективе.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Один источник сообщает, что Пекин может направить делегацию для встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили. Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов, за исключением Японии, которая в понедельник не работала в связи с праздниками (японский Nikkei 225 вырос во вторник на 1,9%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%), но подросла Европа (FTSE топчется на месте, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,2%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 вырос на 1,1%) после выхода в США финотчетов за третий квартал ряда крупнейших компаний и банков, которые подогрели оптимизм инвесторов.

Так, например, у банков JPMorgan и Citigroup, а также компаний UnitedHealth Group и Johnson & Johnson чистые прибыли и выручки в третьем квартале превзошли прогнозы. У банка Wells Fargo чистая прибыль сократилась на 23%, однако выросла выручка. Исключением из оптимистичных отчетов стала статистика Goldman Sachs - банк снизил чистую прибыль в третьем квартале на 27%, при этом показатель оказался хуже ожиданий аналитиков.

Нефть к вечеру отыграла почти все дневные потери, цена Brent к 18:50 МСК на $0,2 превысила уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,27 за баррель (-0,1% и -1,9% накануне), декабрьская цена WTI - $53,43 за баррель (-0,4% и -2% в понедельник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупки акций на рынках во вторник во многом были обеспечены подтверждением Китая достигнутых в пятницу торговых договоренностей с США. Сезон квартальных отчетностей в Штатах также в целом стартовал на оптимистичной ноте - банки JPMorgan и Citigroup сообщили о неплохой прибыли, а Johnson & Johnson повысила прогноз по прибыли.

В Европе биржи выросли на фоне сохранения надежд на достижение сделки по Brexit до конца октября. Переговоры Великобритании и ЕС возобновятся в четверг и пятницу. Нефть к вечеру вышла из существенного "минуса" на фоне улучшения мировых настроений. "Быков" ограничивало очередное снижение Международным валютным фондом прогноза по росту мировой экономики в текущем году до 3% - минимума с финансового кризиса 2008 года. Основные краткосрочные сопротивления для цен расположены на уровнях $60,9 для Brent и $55 для WTI. В среду определить динамику рынка могут еженедельные данные по запасам.

Индексы МосБиржи и РТС не достигли ключевых краткосрочных сопротивлений 2740 и 1340 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Лишь при их преодолении стоит ожидать восстановления более уверенного восходящего тренда, пока же рынок РФ находится в краткосрочном "боковике". Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2700-2735 пунктов.

С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых площадках вновь перешли к оптимистичным. Инвесторов кидает то в жар, то в холод, но российский рынок пока не спешит следовать западным настроениям, ожидая более веских драйверов движения. Еще немного, однако, и биржи РФ также перешагнут рубеж, который может спровоцировать ускорение краткосрочных покупок, несмотря на хрупкое состояние мировой экономики, считает Кожухова.

Как отмечает эксперт компании "БКС брокер" Дмитрий Бабин, ситуация на мировых площадках остается умеренно позитивной благодаря ожиданиям смягчения монетарной политики ключевых центробанков, а также надеждам на конструктивное продолжение переговорного процесса между США и Китаем.

Смешанные настроения в течение вторника улучшились к вечеру после открытия американских бирж, что подогрело российские индексы. Лидерами роста выступили акции "ЛУКОЙЛа", пользовавшиеся спросом перед заседанием в среду совета директоров компании, на котором будет рассматриваться вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев. Но в целом рынок сохраняет некоторую безыдейность, "нехотя" реагируя на позитивные сигналы с внешних площадок.

Поддержку рублю продолжает оказывать высокий спрос на российские долговые бумаги, для покупки которых зарубежные инвесторы продают иностранную валюту за рубли, отмечает Бабин.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, настроения на глобальных площадках испортились после того, как Китай сообщил о желании провести еще один раунд переговоров с США, прежде чем заключать промежуточную сделку. КНР также заявила о желании получить от Штатов обещание не повышать импортные пошлины на часть китайских товаров 15 декабря. Такие сообщения подтверждают, что стороны не достигли значимого прогресса по торговой сделке в ходе состоявшегося в конце прошлой недели 13-го раунда торговых переговоров, а значит, неопределенность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира продолжит оказывать негативное влияние на аппетит к рисковым активам.

Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, основное влияние на нефтяной рынок оказывает глобальный аппетит к рисковым активам и ситуация в мировой экономике, которая не позволяет говорить об устойчивом росте спроса на энергоресурсы в ближайшее время, полагают в Нордеа банке.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник выросли акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+17,4%), ОАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+11%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+10%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,5% и +6,9% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-10,3%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,2%), акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-2,9%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 42,315 млрд рублей (из них 9,953 млрд рублей пришлось на "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и 7,03 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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