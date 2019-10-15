Цены евробондов РФ слегка подрастают во вторник на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая

Москва. 15 октября. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, отыгрывая заключение США и Китаем предварительной торговой сделки, но ситуация в целом пока неоднозначная. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 14 октября на 23 базисных пункта и составила 113,94% от номинала, что соответствует доходности 2,88% годовых (снижение на 7 пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 4 базисных пункта, составив 100,80% от номинала. Их доходность выросла на 2 базисных пункта, до 1,61% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем на 9 базисных пунктов и составил 127 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 27 базисных пунктов - до 127,14% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,085% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 9 базисных пунктов, до 123,08% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 10 базисных пунктов, подорожав до 109,10% от номинала, что соответствует доходности 3,21% годовых (снижение на 2 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 109,1% от номинала (доходность - 2,42% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 34 базисных пункта, подорожав до 119% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 4,095% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 14 базисных пунктов, до 106,42% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,30% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций был довольно спокойный день. При этом котировки большинства бумаг слегка подросли, несмотря на некоторую волатильность на мировых рынках капитала после заключения Соединенными Штатами и Китаем предварительной торговой сделки. Многие инвесторы все еще сомневаются в том, что достигнутые в конце прошлой недели договоренности между США и КНР могут привести к затуханию торгового противостояния между двумя странами. Риски того, что торговая война может разгореться с новой силой, все еще остаются, чему способствует противоречивый новостной фон. Кроме того, ситуация на нефтяных площадках также была нестабильной, что вносило свою долю неопределенности в отношении дальнейшей динамики отечественных евробондов. Ситуация в секторе базовых активов сегодня также была неоднозначной. Так, в первой половине дня, когда на рынках доминировали тревожные нотки в отношении перспектив заключения основного торгового соглашения между США и Китаем, US Treasuries плавно подрастали в цене. С открытием же торгов в Соединенных Штатах усилился оптимизм в отношении данного торгового соглашения, что привело к снижению котировок базовых активов, но при этом не вызвало падения облигаций emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.