.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
.
15 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Colgate-Palmolive Company: покупка от текущих уровней: $69,41; целевой уровень: $75,5; стоп-лосс: $68,2; ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания позиции: 60 дней. Colgate-Palmolive Company - международная компания, производящая такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию. Компания имеет филиалы и отделения в более чем 200 странах мира, ей принадлежат права на известнейшие торговые марки, такие как Colgate, Palmolive, Mennen, Lady Speed Stick и многие другие. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. С точки зрения технического анализа, сейчас мы наблюдаем формирование треугольника. Есть высокая вероятность роста от текущего уровня. 3. Стабильные дивидендные выплаты компании могут привлечь инвесторов, желающих получить их в ближайшее время, так как отсечка уже в конце октября. 4. На днях, в третий раз подряд Colgate-Palmolive была признана самой успешной компанией, производящей товары для дома согласно Индексу Dow Jones Sustainability North American. 5. Компании, производящие товары повседневного спроса, являются "защитными активами" и будут вызывать повышенный интерес у инвесторов, в случае коррекции на фондовых рынках. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет в начале ноября. 2. Покупателям акций стоит учитывать, что следующая дивидендная отсечка компании произойдёт в конце октября. Вторая инвестиционная идея - Tesla, Inc.: продажа от текущих уровней: $256,96; целевой уровень: $230; стоп-лосс: $256,2; ожидаемая доходность: +10,5%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Tesla - американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Привлекательность идеи: 1. Слабые финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании выглядит очень высокой. 3. Последний квартальный отчет компании оказался существенно хуже ожиданий. 4. Особенно беспокоят аналитиков сильно возросшие за последнее время расходы компании. 5. 23 октября выйдет следующий квартальный отчет компании, от которого вряд ли стоит ожидать чего-то хорошего. 6. Компания продолжает серьёзно страдать от "торговой войны" Китая и США. 7. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена находится в районе локального сопротивления. Риски открытия позиции: 1. Данная компания известна периодически случающимися информационными манипуляциями от руководства, которые могут серьёзно повлиять на котировки. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет в конце октября. Третья инвестиционная идея - Applied Materials, Inc.: продажа от текущих уровней: $51,94; целевой уровень: $47,8; стоп-лосс: $53,4; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции: 30 дней. Applied Materials, Inc. - американская корпорация, которая поставляет оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых микросхем для электроники, плоскопанельных дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также солнечных батарей. Привлекательность идеи: 1. В последние две недели мы наблюдаем продажи собственных личных акций руководством компании. 2. Один из лидеров сектора производства микросхем, компания Micron на днях заявила, что хотя сейчас и наблюдается "улучшение спроса", однако, цены на память "остаются низкими, и поэтому прибыль может оставаться низкой до тех пор, пока спрос не начнёт существенно расти". На этом заявлении акции Applied Materials просели более, чем на 5%. 3. Продолжающаяся "торговая война" между США и Китаем также ослабляет позиции компании. По мнению стратегов по акциям Morgan Stanley, "компании, занимающиеся производством полупроводников и полупроводникового оборудования, имеют самый высокий уровень дохода в Китае - 52%" и, таким образом, подвергаются максимальным рискам из-за растущей торговой напряженности. 4. Руководство Applied Materials недавно заявило, что восстановление на рынке микросхем памяти маловероятно до 2020 года. 5. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем сейчас "медвежий сигнал". Цена упёрлась в значимый уровень сопротивления, который ранее не смогла пробить дважды. Тройная вершина. Риски открытия позиции: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет в середине ноября.
.
15 октября 2019 года 19:41
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро, плавно подраставшие на "Московской бирже" в первой половине дня, ближе к вечеру вернулись к уровням закрытия понедельника; рубль отыграл дневные потери к бивалютной корзине благодаря восстановлению нефтяных цен. читать дальше
.15 октября 2019 года 19:26
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ, протоптавшийся большую часть дня в боковике на фоне разнополярных внешних сигналов, вечером возобновил коррекционный рост благодаря улучшению внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода в США сильных квартальных отчетов ряда компаний и банков; индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 2700 пунктов и превысить 2715 пунктов. читать дальше
.15 октября 2019 года 18:54
Цены евробондов РФ слегка подрастают во вторник на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая
Москва. 15 октября. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, отыгрывая заключение США и Китаем предварительной торговой сделки, но ситуация в целом пока неоднозначная. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 октября 2019 года 18:07
Операционные результаты российских металлургов за 3 квартал 2019 г. умеренно негативны - Промсвязьбанк
Крупнейшие российские производители стали опубликовали умеренно негативные операционные результаты по итогам 3кв. и 9М 2019г., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Операционные данные свидетельствуют о том, что финансовые показатели компаний вряд ли покажут хорошую динамику. Не только из-за... читать дальше
.15 октября 2019 года 17:05
Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, торговые отношения между США и Китаем будут в центре внимания трейдеров в течение ближайших нескольких недель, или до тех пор, пока две... читать дальше
.15 октября 2019 года 15:52
Эксперты ITI Capital рекомендуют покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях и считают дисконт к аналогам на уровне 20-34% чрезмерно завышенным, т.к. не ожидают разрушения целостности бизнеса компаний, говорится в обзоре старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой.... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:52
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти. читать дальше
.15 октября 2019 года 14:51
Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer
Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:25
Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. "Как показывает... читать дальше
.15 октября 2019 года 13:52
Уралкалий впервые с 2013 г. проводит размещение долларового долга, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Уралкалий предлагает инвесторам пятилетнюю бумагу с погашением в 2024 г. Во вторник утром был объявлен начальный ориентир на уровне 4,375%. По мнению аналитиков "Уралсиба" Дениса Ворчика и... читать дальше
.15 октября 2019 года 13:22
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $38,1 до $50 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Повышение прогнозной стоимости акций "Яндекса", рассчитанной аналитиком Raiffeisenbank,... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:57
а прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе краткосрочных... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:25
Возможно, для аукциона в среду Минфин выберет среднесрочные и длинные ОФЗ, например шестилетние ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Погашение ОФЗ 24019 на 108 млрд руб. в день аукциона, по мнению аналитика Ольги Стериной, создает определенную поддержку... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:08
ГК "Регион" ожидает повышенный спрос на новый выпуск бондов Акрона, участие в размещении интересно с купоном не ниже 7,20%
Эксперты группы компаний (ГК) "Регион" ожидают повышенный спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Акрона" и считают участие в размещении интересным с купоном не ниже 7,20% (доходность 7,33%, спрэд к ОФЗ - 93 базисных пункта), говорится в обзоре ГК. Сбор заявок - 16 октября 2019 года. В... читать дальше
.15 октября 2019 года 11:47
Новый выпуск 5-летних еврооблигаций Уралкалия привлекателен при доходности не ниже 4,00-4,15% - Газпромбанк
Уралкалий (BB-/Ba2/BB-) по вторник проводит сбор книги заявок на размещение нового выпуска 5-летних еврооблигаций в долларах США, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитик инвестбанка Андрей Кулаков оценивает справедливый диапазон размещения нового выпуска еврооблигаций Уралкалия на уровне... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.