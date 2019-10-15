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15 октября 2019 года 15:52
Рекомендуем покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях - ITI Capital
Эксперты ITI Capital рекомендуют покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях и считают дисконт к аналогам на уровне 20-34% чрезмерно завышенным, т.к. не ожидают разрушения целостности бизнеса компаний, говорится в обзоре старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой. "Мы не исключаем, однако, повышенной волатильности, в первую очередь, в акциях Яндекса в ближайшей перспективе и рекомендуем смотреть на горизонт инвестиций в акции IT-компаний в пределах года, - отмечает эксперт ITI Capital. - Наша оценка предполагает 44%-ный потенциал роста для акций Яндекса до конца 2020 г., до 2850 руб./акция ($45/АДР), и 43% - для Mail.ru, до $27/ГДР. Наша оценка более консервативна относительно консенсус-прогноза, что вполне оправданно с учетом предстоящих законодательных изменений в секторе". 1. Принятие самого закона, на взгляд специалиста ITI Capital, неизбежно, и является лишь вопросом времени. Следующее обсуждение законопроекта состоится в ноябре, сообщают Ведомости. 2. Последствия данного нововведения коснутся, по-видимому, прежде всего структуры акционерного капитала Яндекса. Для Mail.ru вероятность существенных изменений в капитале значительно меньше вследствие различных СП, созданных компанией в последние месяцы с участием госкомпаний. 3. Пока сложно предсказать, кто конкретно может прийти в качестве нового акционера в Яндекс; однако недостатка в претендентах нет, и, наиболее вероятно, это будут госкомпании и/или банки. 4. Основные риски для Яндекса - смена владельцев с последующим изменением стратегии и размыванием стоимости. 5. Эксперты ITI Capital, однако, считают, что смена акционеров не должна разрушить бизнес Яндекса, сохранив целостность компании и привлекательность его акций в долгосрочной перспективе. Для Mail.ru приход нового акционера (если такое случится) может быть, более того, значительным плюсом. "Мы делаем ставку на интернет-компании, как на наиболее перспективный и быстрорастущий сегмент экономики, все более проникающий в нашу жизнь. Нам нравятся обе IT-компании в российском секторе - Яндекс и Mail.ru. Сильная сторона Яндекс - в успешно работающей бизнес-модели и высококвалифицированной команде, Mail.ru - в выходе на новый виток развития, нивелирующий прошлые неудачи, и меньших рисках в свете обсуждения законопроекта об ограничении доли иностранцев в "информационно значимых ресурсах"", - заключает Анна Куприянова.
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15 октября 2019 года 19:41
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро, плавно подраставшие на "Московской бирже" в первой половине дня, ближе к вечеру вернулись к уровням закрытия понедельника; рубль отыграл дневные потери к бивалютной корзине благодаря восстановлению нефтяных цен. читать дальше
.15 октября 2019 года 19:26
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.15 октября 2019 года 18:54
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.15 октября 2019 года 18:07
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.15 октября 2019 года 17:05
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.15 октября 2019 года 14:52
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти. читать дальше
.15 октября 2019 года 14:51
Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer
Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:25
Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. "Как показывает... читать дальше
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.15 октября 2019 года 13:22
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $38,1 до $50 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Повышение прогнозной стоимости акций "Яндекса", рассчитанной аналитиком Raiffeisenbank,... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:57
а прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе краткосрочных... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:25
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.15 октября 2019 года 12:08
ГК "Регион" ожидает повышенный спрос на новый выпуск бондов Акрона, участие в размещении интересно с купоном не ниже 7,20%
Эксперты группы компаний (ГК) "Регион" ожидают повышенный спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Акрона" и считают участие в размещении интересным с купоном не ниже 7,20% (доходность 7,33%, спрэд к ОФЗ - 93 базисных пункта), говорится в обзоре ГК. Сбор заявок - 16 октября 2019 года. В... читать дальше
.15 октября 2019 года 11:47
Новый выпуск 5-летних еврооблигаций Уралкалия привлекателен при доходности не ниже 4,00-4,15% - Газпромбанк
Уралкалий (BB-/Ba2/BB-) по вторник проводит сбор книги заявок на размещение нового выпуска 5-летних еврооблигаций в долларах США, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитик инвестбанка Андрей Кулаков оценивает справедливый диапазон размещения нового выпуска еврооблигаций Уралкалия на уровне... читать дальше
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