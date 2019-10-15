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15 октября 2019 года 14:52

Рубль слегка снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне падающей нефти

Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти.

Курс доллара США составил 64,44 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,9175 руб./EUR1, подорожав на 1,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 8,8 копейки - до 67,355 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 16 октября на 11,04 копейки, до 64,2548 руб./$1, и опустил курс евро на 8,32 копейки, до 70,8473 руб./EUR1. Снижение официальных курсов произошло благодаря тому, что в первые полтора часа торгов на "Московской бирже" доллар и евро слегка снижались, и их рост наметился лишь ближе к 12:00 МСК.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро, наблюдавшееся в первой половине дня во вторник, связано прежде всего с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после объявления о заключении США и Китаем предварительной торговой сделки. В частности, инвесторы сочли, что сделка Вашингтона и Пекина не приведет к существенному снижению торговых барьеров и не будет способствовать росту мировой экономики в ближайшей перспективе.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной 11 октября сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников. Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают снижение после падения почти на 2% днем ранее на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и, вследствие этого, сокращения спроса на сырье. Первоначальный оптимизм рынков, вызванный прошедшими торговыми переговорами между США и КНР, ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны. При этом аналитики ожидают повышения товарных запасов нефти в США по итогам пятой недели подряд. На этом фоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,57% - до $59,01 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются на 0,75% - до $53,25 за баррель.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "во вторник на валютных площадках развивающихся рынков не наблюдается ярко выраженной единой динамики, однако к началу второй половины дня доллар постепенно вышел в плюс на большинстве рынков. В частности, рубль к середине дня терял около 0,2%, индийская рупия - 0,3%, а бразильский реал и южноафриканский рэнд торговались вблизи нулевых отметок, но также были близки к тому, чтобы отдать преимущество американской валюте. Заключение формального торгового перемирия между США и Китаем не усилило "аппетит к риску", и по всей видимости, напряженность на рынках будет сохраняться вплоть до подписания окончательной сделки между первыми лицами на саммите АТЭС в ноябре, если такое подписание вообще состоится. Не добавляют уверенности инвесторам и американские санкции против Турции".

"Кроме того, рубль испытывает дополнительное давление и из-за падения цен на нефть. В результате старт налогового периода в виде уплаты страховых взносов остался практически незаметным для валютного рынка. Хотя даже без учета внешних факторов первые платежи в бюджет, несмотря на их заметный объем, оцениваемый в сумму около 600 млрд рублей, не должны создать проблем банкам в свете текущего комфортного уровня рублевой ликвидности в системе. По этой же причине Банк России решил лишь незначительно сократить лимит на традиционном недельном депозитном аукционе - 2,65 трлн рублей против 2,8 трлн рублей, размещенных банками на депозитах неделей ранее. Кроме того, сегодня регулятор разместил на аукционе выпуск КОБР-26 на 600 млрд рублей, хотя завтра погасит выпуск КОБР-23 лишь на 300 млрд рублей", - отметил Кравченко.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, явного оптимизма в отношении валют emerging markets в настоящее время не наблюдается, несмотря на договоренность о заключении предварительной торговой сделки между США и Китаем. В течение последних торговых дней пара "доллар/рубль" торгуется в диапазоне 64,0-64,5 руб./$1. Из внутренних факторов поддержки нацвалюты Поддубский выделил начинающийся налоговый период. Во вторник российские компании уплачивают страховые взносы, а пик налоговых выплат в этом месяце придется на 25-28 октября, когда будут уплачиваться НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, суммарный объем которых оценивается в 1,56 трлн рублей.

"Оптимизм относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем постепенно ослабевает, поэтому рисковые активы не находят существенной поддержки. Китайский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, теряя около полупроцента. Большинство валют развивающихся стран также находятся в "красной зоне". Умеренным фактором риска для рубля можно считать сегодняшнюю публикацию корпоративной отчетности в США за третий квартал крупными американскими банками, а также выпуск обновленного прогноза от МВФ по перспективам мировой экономики. Корпоративная отчетность может разочаровать инвесторов, а у МВФ нет существенных поводов улучшать прогнозы по глобальному экономическому росту. На этом фоне существенных поводов для роста "аппетита" к рисковым активам у инвесторов нет, как следствие рубль может умеренно слабеть в основных валютных парах", - считают аналитики Нордеа банка.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли во вторник, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки не изменились по отношению к предыдущему торговому дню. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и кредитам на семидневный срок выросли на 1 базисный пункт, составив 15 октября 7,13% и 7,14% годовых, соответственно. При этом ставки MosPrime Rate на сроки 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровне 7,10%, 7,15% и 7,24% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 15 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2,65 трлн рублей (при лимите 2,65 трлн рублей и общем спросе 3,327 трлн рублей) в среднем по ставке 6,95% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 8 октября, банки разместили в ЦБ РФ 2,8 трлн рублей (при лимите 2,8 трлн рублей и общем спросе 3,299 трлн рублей) в среднем по ставке 6,97% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 15 октября разместил 26-й выпуск купонных облигаций (КОБР) в объеме 600 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 838,654 млрд рублей. Цена отсечения была определена на уровне 99,9504% номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 99,9744% от номинала.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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