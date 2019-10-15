Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer

Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио Месси. Они также напоминают инвесторам о быстром сокращении ликвидности в финансовом секторе прямо перед кризисом 2008 года.

"Рост ставок в прошлом месяце объяснялся в основном совокупным влиянием технических факторов, включая спрос на ликвидность для уплаты налогов и проведение аукционов по продаже казначейских бумаг, - указывает Дарио Месси. - Чтобы поддержать ключевую ставку в рамках целевого диапазона 1,75%-2%, Федеральный резерв быстро отреагировал проведением операций репо. Тем не менее, участники рынка потребовали мер с более продолжительным сроком действия".

В прошлую пятницу ФРС США объявила, что начнет покупку казначейских облигаций и продолжит ее как минимум до второго квартала следующего года. Первоначальный объем программы составит 60 млрд долл. США в месяц. Это необходимо для обеспечения дополнительных банковских резервов и противодействия риску новой напряженности на денежном рынке . Покупки начинаются уже 15 октября. Регулятор дал понять, что хочет продолжить проводить политику поддержания достаточных резервов, как это делал с финансового кризиса в 2008 года, когда он резко увеличил объем активов на балансе и ввел процентную ставку на избыточные резервы.

ФРС США не раз подчеркивала, что эти меры направлены исключительно на "управление резервами" и не являются частью новой программы количественного смягчения. В подтверждение этого регулятор сконцентрировался на краткосрочных бумагах и объявил о новой программе вне регулярных заседаний Комитета по операциям на открытом рынке.

"Мы не ожидаем, что дополнительные покупки ценных бумаг будут иметь существенный и длительный эффект на казначейские облигации с более длительным сроком погашения. Мы по-прежнему отдаем предпочтение кредитному риску по корпоративным облигациям с рейтингами Baa/Ba при условии относительно привлекательной разницы в ставках", - резюмирует эксперт Julius Baer.