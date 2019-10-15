Аппетит к риску на глобальных рынках растёт - "ВТБ Мои Инвестиции"

На прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе краткосрочных казначейских облигаций (с 15 октября по 60 млрд долл. в месяц), чтобы стабилизировать ситуацию с долларовой ликвидностью на денежном рынке, не называя данный шаг новым QE. Эти события привели к росту "аппетита" к риску на глобальных рынках.

Доходности UST-10 за неделю выросли на 20 б.п. до 1,7% годовых. Вероятность снижения ставки ФРС в октябре опустилась до 72%, указывает эксперт инвестбанка.

Суверенные евробонды большинства развивающихся стран сдержанно отреагировали на рост доходности казначейских облигаций США, кредитные премии снижались. Корпоративные Z-спреды евробондов из стран GEM заметно сжались. На общем фоне значительным ростом доходности выделялся турецкий сегмент евробондов из-за возросших геополитических рисков, связанных с военными действиями в Сирии. Ситуацию, по мнению Александра Полютова, могут усугубить введенные в Турции американские санкции. Вместе с тем, экономика Турции продолжает восстановление.

На этой неделе рынки будут отыгрывать перспективы дальнейших переговоров США и Китая после согласования первого этапа торговой сделки. Также выйдут важные макроданные из США (розничные продажи, строительный рынок, промпроизводство, Бежевая книга), Европы (потребительские цены) и Китая (ВВП, промпроизводство, инвестиции, розничные продажи, безработица).