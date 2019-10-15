Размещение 5-летних евробондов Уралкалия может пройти с доходностью 4,2–4,3% - "Уралсиб"

Уралкалий впервые с 2013 г. проводит размещение долларового долга, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Уралкалий предлагает инвесторам пятилетнюю бумагу с погашением в 2024 г. Во вторник утром был объявлен начальный ориентир на уровне 4,375%. По мнению аналитиков "Уралсиба" Дениса Ворчика и Евгения Сергеева, размещение может пройти с доходностью 4,2–4,3%, что будет учитывать все вышеизложенные факторы и предполагает премию к суверенной кривой около 140–150б.п., это адекватный уровень для такого кредитного качества.

"Компания имеет три кредитных рейтинга от S&P, Moody’s и Fitch на уровне BB-/Ba2/BB-, при этом все три имеют позитивный прогноз, - отмечают эксперты "Уралсиба". - Новый URKARM'24 в данном случае стоит сравнивать с недавно размещенным NORDLI’24 (YTM 4,1%) (-/Ba2/BB), обладающим более высоким кредитным качеством, а также с чуть более слабым CHEPRU’24 (YTM 4,5%) (-/Ba3/BB-). Кроме того, стоит отметить, что в последнее время спрос на российские евробонды на первичном рынке был достаточно слабым, и бумаги зачастую размещались с умеренной премией ко вторичному рынку".

Также в обзоре "Уралсиба" отмечается, что в результате многочисленных выкупов акций компанией с рынка, которые проходили в 2015–2019 гг. (основная часть акций была выкуплена в 2015 г.), Уралкалий аккумулировал пакет квазиказначейских акций в размере 56,8%. При умеренном уровне капзатрат (271–358 млн долл.), который в этот период не превышал 40% от операционного денежного потока, основной причиной роста долга Уралкалия и стали выкупы акций. Долговая нагрузка компании была на максимуме в 2016 г. (чистый долг составлял 5,5 млрд долл., а показатель Чистый долг/EBITDA – 4,7х). В дальнейшем долговая нагрузка снижалась и по итогам 1 п/г 2019 г. находилась на умеренно высоком уровне, а показатель Чистый долг/EBITDA за 12 мес. был равен 2,9х.

"После делистинга Уралкалий может снова выйти на публичный рынок акционерного капитала, - полагают аналитики корпорации "Уралсиб". - В сентябре акции компании перестали торговаться и на Московской бирже, чему предшествовал делистинг с Лондонской биржи в конце 2015 г. По словам менеджмента, в «обозримой перспективе» акционеры рассматривают возможность погашения казначейские акции и могут выйти на публичную сделку. С точки зрения инвесторов в публичный долг Уралкалия, размещение акций будет означать снижение долговой нагрузки мажоритарных акционеров компании и улучшение раскрытия информации".