Минфин РФ для аукциона в среду, возможно, выберет среднесрочные и длинные ОФЗ - "Уралсиб"

Возможно, для аукциона в среду Минфин выберет среднесрочные и длинные ОФЗ, например шестилетние ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Погашение ОФЗ 24019 на 108 млрд руб. в день аукциона, по мнению аналитика Ольги Стериной, создает определенную поддержку рынку, поэтому есть вероятность, что ведомство вновь не станет устанавливать лимиты предложения.

Спрос на российский рублевый госдолг во вторник сохранился, хотя объем сделок значительно уменьшился, составив порядка 15 млрд руб. "Как мы думаем, были покупки со стороны локальных игроков, которые сосредоточились на среднем участке кривой, - отмечает эксперт "Уралсиба". - Основные обороты прошли в шестилетних ОФЗ 26229, а также семилетних ОФЗ 26226 и ОФЗ 26219, которые подорожали по итогам дня на 0,2–0,4 п.п. Продолжились покупки и в пятнадцатилетних ОФЗ 26225, их доходность снизилась на 5 б.п. до 6,91% годовых".