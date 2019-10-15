Рынок акций РФ после негативного старта торгов начал корректироваться вверх, индекс МосБиржи отыграл 2700п

Москва. 15 октября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов перешел к коррекции вслед за фондовой Европой и фьючерсами в США, индекс МосБиржи отыграл рубеж 2700 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2704,14 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1325,65 пункта (+0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 64,26 рубля (-0,03 рубля).

Выросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Мосбиржи" (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,2%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении биржи. Компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток, при этом биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе.

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%).

Индексы в США накануне просели, поскольку инвесторы сочли, что сделка Вашингтона и Пекина не приведет к существенному снижению торговых барьеров и не будет способствовать росту мировой экономики в ближайшей перспективе.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников.

Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.

При этом инвесторы сомневаются, что соглашение между США и Китаем приведет к увеличению инвестиций или росту производственной активности, пишет MarketWatch.

Во вторник в Азии также преобладала негативная динамика индексов за исключением Японии, которая в понедельник не работала в связи с праздниками (японский Nikkei 225 вырос во вторник на 1,9%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,6%), но "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Нефть утром во вторник остается под давлением продавцов после падения более чем на 2% днем ранее на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и, вследствие этого, сокращения спроса на сырье; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,01 за баррель (-0,6% и -1,9% накануне), декабрьская цена WTI - $53,28 за баррель (-0,7% и -2% в понедельник).

Первоначальный оптимизм рынков, вызванный прошедшими торговыми переговорами между США и КНР, ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны. При этом аналитики ожидают повышения товарных запасов нефти в США по итогам пятой недели подряд.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможна коррекция-консолидация по индексу РТС. Оптимизм в отношении "торгового перемирия" между США и КНР сократился (инвесторы ожидают утверждения деталей сделки), санкции США в отношении Турции могут негативно повлиять на спрос на развивающихся рынках в целом (впрочем, динамика индекса MSCI EM пока не позволяет говорить о развороте вниз на развивающихся рынках акций). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации доллара в диапазоне 64-64,5 руб./$1.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, позитивный эффект от результатов торговых переговоров США-Китай оказался краткосрочным. Инвесторы осторожно оценивают перспективы дальнейшего взаимодействия двух стран по наиболее острым вопросам, этому способствует и отсутствие какой-либо конкретики по договоренностям и процессу будущих консультаций. Представители Китая, несмотря на высокую оценку результатов встречи со стороны Трампа, пока не готовы перейти к подписанию "промежуточной сделки" и намерены продолжить переговоры, что, вероятно, значительно откладывает полноценную сделку и добавляет неопределенности рынкам.

В данный момент все же наиболее актуальной темой становится начало сезона квартальной отчетности в США. На фоне снижения деловой активности в промышленности интерес представляют результаты индустриального сектора как наиболее подверженного негативному влиянию торговых войн. Несмотря на долю всего 10% в индексе S&P 500, слабые данные могут подтвердить опасения скорого замедления американской экономики. Во вторник свои результаты представят крупнейшие банки: JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo.

Из факторов, которые повлияют на настроения инвесторов - обсуждение в парламенте Великобритании программы премьер-министра по Brexit и саммит лидеров ЕС (17-18 октября). Здесь возможны различные варианты развития событий, но повышение определенности с планами правительства Великобритании принесет, скорее, небольшой локальный позитив. К концу недели ожидается большое количество важной статистики по США и Китаю, что может существенным образом повлиять на настроения.

В целом, внешний фон во вторник складывается слабо позитивным, ожидание подвижек в вопросе Brexit краткосрочно может поддержать внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост: в течение дня вероятна проторговка верхней границы диапазона 2680-2700 пунктов, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ во вторник возможно небольшое восстановление, хотя сигналы с мировых фондовых площадок неоднозначны, а нефть продолжает сползать вниз.

У инвесторов остаются сомнения в перспективах заключения финального торгового соглашения США с Китаем. В КНР не стали столь оптимистично отзываться об итогах прошедших на прошлой неделе переговоров, как американская сторона, подчеркнув необходимость новых обсуждений уже в октябре, а также отмены повышения пошлин на импорт в декабре.

В Европе инвесторов волнует перспектива беспорядочного Brexit уже в конце октября. В четверг и пятницу представители Евросоюза и Великобритании встретятся для обсуждения деталей.

Индексы МосБиржи и РТС все еще находятся вблизи октябрьских минимумов 2687 и 1300 пунктов соответственно, к которым могут направиться при сохранении неблагоприятного внешнего фона. Ключевые краткосрочные сопротивления расположены на отметках 2745 и 1340 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Утром во вторник на рынке наметилась небольшая коррекция вверх, но причин для уверенного роста нет. Дополнительным негативным фактором остается нисходящая динамика нефти, которая может способствовать умеренному ослаблению рубля. В течение сессии инвесторы обратят внимание на операционные результаты ряда российских компаний, выступления представителей ФРС и начало сезона квартальных отчетностей в США, отмечает Кожухова.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что на рынке нарастают риски дальнейшего снижения, о чем говорит отсутствие покупателей даже при позитивном внешнем фоне. Первой целью снижения индекса МосБиржи может стать район 2600 пунктов.

Акции Сбербанка (+0,3%, до 229,05 рубля), очень часто выступающие индикатором общерыночных настроений, пока могут уйти выше сопротивления 230 руб., и при негативном сценарии целью снижения является отметка 216 руб. Проседают акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), отыгрывая падение никеля на азиатской сессии, хотя с открытия торгов в Европе металл начал восстанавливаться.

Однако пока причин для агрессивных распродаж нет, поскольку российский рынок акций поддерживается высокой дивидендной доходностью, которая по многим бумагам превосходит доходности по ОФЗ. Дальнейшая динамика будет зависеть от характера торгов на американских площадках. Итоги торговых переговоров США-Китай мировыми рынками уже отыграны, и теперь все ждут сезона отчетности в США. Пока прогнозы негативны: аналитики ждут снижение прибылей большинства эмитентов по сравнению с прошлым годом.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+6,3%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+2,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-3,5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,841 млрд рублей (из них 1,152 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).