15 октября 2019 года 10:23
Курс рубля к доллару и евро на старте торгов вторника меняется незначительно
Москва. 15 октября. Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,24-64,32 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,2625 руб./$1 (-3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,9225руб./EUR1 (+2,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела всего на 0,8 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,26 рубля.
Доллар при этом оказался на 10,27 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,8 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связаны прежде всего с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала после объявления о заключении США и Китаем предварительной торговой сделки. В частности, инвесторы сочли, что сделка Вашингтона и Пекина не приведет к существенному снижению торговых барьеров и не будет способствовать росту мировой экономики в ближайшей перспективе.
Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной 11 октября сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников. Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.
Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают снижение после падения почти на 2% днем ранее на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и, вследствие этого, сокращения спроса на сырье. Первоначальный оптимизм рынков, вызванный прошедшими торговыми переговорами между США и КНР, ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны. При этом аналитики ожидают повышения товарных запасов нефти в США по итогам пятой недели подряд. На этом фоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК подешевели на 0,54% - до $59,03 за баррель. В понедельник их цена упала на 1,92%, составив на закрытие $59,35 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,62% - до $53,32 за баррель.
Опубликовано: /Финмаркет/
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