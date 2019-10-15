Рубль во вторник, скорее всего, будет умеренно слабеть в основных валютных парах - "Нордеа Банк"

Оптимизм относительно перспектив заключения торговой сделки между США и Китаем постепенно ослабевает, поэтому рисковые активы не находят существенной поддержки, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". По мнению аналитиков банка, существенных поводов для роста аппетита к рисковым активам у инвесторов нет, как следствие, рубль может умеренно слабеть в основных валютных парах.

Китайский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, теряя около полупроцента. Большинство валют развивающихся стран (в том числе, TRY, BRL, INR, ZAR) также завершили вчерашний день в красной зоне. Умеренным фактором риска для рубля можно, по мнению экспертов "Нордеа Банка", считать сегодняшнюю публикацию корпоративной отчетности в США за третий квартал крупными американскими банками, а также выпуск обновленного прогноза от МВФ по перспективам мировой экономики. Отчетность может разочаровать инвесторов, а у МВФ нет существенных поводов улучшать прогнозы по глобальному экономическому росту.