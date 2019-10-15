Возврат к щедрой дивидендной политике существенно повысил бы инвестиционную привлекательность "Системы" - "Уралсиб"

Снижение долговой нагрузки АФК "Система" позволит вернуться к выплате привлекательных дивидендов после низких выплат в течение двух лет, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". По мнению экспертов Константина Чернышева и Константина Белова, возврат к щедрой дивидендной политике существенно повысил бы инвестиционную привлекательность GDR "Системы". Другим позитивным фактором станет отказ от делистинга на Нью-Йоркской фондовой бирже АДР МТС, которая является самым значимым активом в портфеле "Системы".

АФК «Система» (SSA LI – без рекомендации) планирует вернуться к прежней дивидендной политике, предполагающей выплату не менее 1,19 руб./акция в год в 2020 г. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на заявление основного акционера компании Владимира Евтушенкова. По его словам, это станет возможным благодаря снижению долговой нагрузки компании. По текущим котировкам локальных акций "Системы" на Московской бирже дивиденды, согласно прежней политике, предполагали бы доходность на уровне 9,5%, указывают аналитики "Уралсиба".