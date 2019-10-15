Финрезультаты Аэрофлота за III квартал 2019г могут стать катализаторами роста котировок его акций - ИК "Атон"

Текущая рыночная стоимость "Аэрофлота", по оценке аналитика инвестиционной компании (ИК) "Атон" Михаила Ганелина, занижена, говорится в обзоре ИК. При этом эксперт напоминает, что вскоре компания опубликует результаты за III квартал 2019 года по РСБУ и МСФО, которые, по его прогнозам, будут хорошие и могут придать акциям импульс к росту.

Кроме того, в обзоре говорится, что, по мнению аналитика, новость о том, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году, позитивна для "Аэрофлота".

"Это неожиданное известие мы считаем позитивным. В поручении президента не называется сумма компенсации, но мы полагаем, что она будет близка к предложенной Минтрансом. В таком случае "Аэрофлоту", исходя из его доли рынка, причиталась бы половина указанной суммы: более 10 млрд рублей. Кроме того, выплаты должны быть произведены до конца октября - если это произойдет, то чистая прибыль "Аэрофлота" за 2019, по нашим оценкам, может увеличиться до 30-35 млрд рублей, а дивидендная доходность - превысить 10%", - говорится в обзоре.