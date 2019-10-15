Ожидается открытие индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п. - ИК "Алго Капитал"

Во вторник ожидается открытие индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 п.

"После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - прогнозирует эксперт. - Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.

Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В целом же ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи может остаться значимый уровень 2700 п.".