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Главная / Мнения аналитиков / Ожидается открытие индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п. - ИК "Алго Капитал"
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15 октября 2019 года 09:53
Ожидается открытие индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п. - ИК "Алго Капитал"
Во вторник ожидается открытие индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 2690-2705 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 п. "После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения, - прогнозирует эксперт. - Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В целом же ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи может остаться значимый уровень 2700 п.".
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15 октября 2019 года 19:41
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро, плавно подраставшие на "Московской бирже" в первой половине дня, ближе к вечеру вернулись к уровням закрытия понедельника; рубль отыграл дневные потери к бивалютной корзине благодаря восстановлению нефтяных цен. читать дальше
.15 октября 2019 года 19:26
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ, протоптавшийся большую часть дня в боковике на фоне разнополярных внешних сигналов, вечером возобновил коррекционный рост благодаря улучшению внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода в США сильных квартальных отчетов ряда компаний и банков; индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 2700 пунктов и превысить 2715 пунктов. читать дальше
.15 октября 2019 года 18:54
Цены евробондов РФ слегка подрастают во вторник на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая
Москва. 15 октября. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, отыгрывая заключение США и Китаем предварительной торговой сделки, но ситуация в целом пока неоднозначная. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.15 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Colgate-Palmolive Company: покупка от текущих уровней: $69,41; целевой уровень: $75,5; стоп-лосс: $68,2; ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания... читать дальше
.15 октября 2019 года 18:07
Операционные результаты российских металлургов за 3 квартал 2019 г. умеренно негативны - Промсвязьбанк
Крупнейшие российские производители стали опубликовали умеренно негативные операционные результаты по итогам 3кв. и 9М 2019г., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Операционные данные свидетельствуют о том, что финансовые показатели компаний вряд ли покажут хорошую динамику. Не только из-за... читать дальше
.15 октября 2019 года 17:05
Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, торговые отношения между США и Китаем будут в центре внимания трейдеров в течение ближайших нескольких недель, или до тех пор, пока две... читать дальше
.15 октября 2019 года 15:52
Эксперты ITI Capital рекомендуют покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях и считают дисконт к аналогам на уровне 20-34% чрезмерно завышенным, т.к. не ожидают разрушения целостности бизнеса компаний, говорится в обзоре старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой.... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:52
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти. читать дальше
.15 октября 2019 года 14:51
Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer
Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио... читать дальше
.15 октября 2019 года 14:25
Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. "Как показывает... читать дальше
.15 октября 2019 года 13:52
Уралкалий впервые с 2013 г. проводит размещение долларового долга, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Уралкалий предлагает инвесторам пятилетнюю бумагу с погашением в 2024 г. Во вторник утром был объявлен начальный ориентир на уровне 4,375%. По мнению аналитиков "Уралсиба" Дениса Ворчика и... читать дальше
.15 октября 2019 года 13:22
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $38,1 до $50 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Повышение прогнозной стоимости акций "Яндекса", рассчитанной аналитиком Raiffeisenbank,... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:57
а прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе краткосрочных... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:25
Возможно, для аукциона в среду Минфин выберет среднесрочные и длинные ОФЗ, например шестилетние ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Погашение ОФЗ 24019 на 108 млрд руб. в день аукциона, по мнению аналитика Ольги Стериной, создает определенную поддержку... читать дальше
.15 октября 2019 года 12:08
ГК "Регион" ожидает повышенный спрос на новый выпуск бондов Акрона, участие в размещении интересно с купоном не ниже 7,20%
Эксперты группы компаний (ГК) "Регион" ожидают повышенный спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Акрона" и считают участие в размещении интересным с купоном не ниже 7,20% (доходность 7,33%, спрэд к ОФЗ - 93 базисных пункта), говорится в обзоре ГК. Сбор заявок - 16 октября 2019 года. В... читать дальше
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