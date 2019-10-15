Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 15 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, после достижения промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, поскольку инвесторы сочли, что сделка Вашингтона и Пекина не приведет к существенному снижению торговых барьеров и не будет способствовать росту мировой экономики в ближайшей перспективе. Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников. Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год. При этом инвесторы сомневаются, что соглашение между США и Китаем приведет к увеличению инвестиций или росту производственной активности.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне неоднозначных итогов торговых переговоров США-КНР. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,7%. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября. Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,82%. В понедельник торговые площадки страны не работали в связи с праздничным днем. Китайский индекс Shanghai Composite к 9:11 МСК опустился на 0,51%, гонконгский Hang Seng потерял 0,16%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:27 МСК уменьшилось на 0,01%. Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,14%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают снижение после падения более чем на 2% днем ранее на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и, вследствие этого, сокращения спроса на сырье. Первоначальный оптимизм рынков, вызванный прошедшими торговыми переговорами между США и КНР, ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны. При этом аналитики ожидают повышения товарных запасов нефти в США по итогам пятой недели подряд.

На этом фоне декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подешевели на 0,79% - до $58,88 за баррель. В понедельник их цена упала на 1,92%, составив на закрытие $59,35 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,73% - до $53,2 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций упала в понедельник почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,82 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,68 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню всего на 0,03% и составил 107,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (12-14 октября) 0,09%, поднявшись до 637,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,79%), "ФПК-001Р-03" (+0,72%) и "Уралкалий ПБО-03-Р" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк БО-17" (-0,58%), "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,54%) и "АФК Система-1Р-10" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) полностью разместило 10-летние облигации серии ПБО-01 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 4 октября. В процессе маркетинга объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,4% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 7,53% годовых. Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование долга и прочие общекорпоративные цели.

ПАО "Трансконтейнер" (MOEX: TRCN) установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-01 объемом 10 млрд рублей в размере 7,3% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 7,43% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала выплачиваются в даты выплат с 7-го по 10-й купоны. Сбор заявок на облигации прошел 14 октября. Техразмещение запланировано на 23 октября. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе текущего года. Эмитент разместил 5-летние облигации объемом 6 млрд рублей по ставке 7,5% годовых.

Холдинговая компания "Металлоинвест" 17 октября планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-03 с офертой через 5,5 лет объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,30-7,45% годовых. Ему соответствует доходность к оферте в диапазоне 7,43-7,59% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Предварительная дата техразмещения - 23 октября. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Он разместил 10-летние облигации серии БО-09 объемом 5 млрд рублей по ставке 8,85% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода.

Кроме того, холдинговая компания "Металлоинвест" приняла решение досрочно погасить облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Погашение пройдет 29 октября, в дату выплаты 8-го купона. Компания разместила 10-летний выпуск в ноябре 2015 года. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 11,85% годовых, купоны полугодовые. По выпуску объявлена 6-летняя оферта с исполнением 29 октября 2019 года. Согласно условиям эмиссии, в случае принятия эмитентом решения о досрочном погашении выпуска, выкуп бумаг по оферте у владельцев будет осуществлен по цене 100,5% от номинальной стоимости, после чего состоится их погашение.

ОАО "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) планирует 24 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на размещение 10-летних облигаций серии БО-04 с 3-летней офертой объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее. Бумаги будут иметь полугодовые купоны. Техническое размещение выпуска запланировано на 30 октября. Ранее "МРСК Урала" выходила на рынок облигаций в августе 2016 года. Тогда она разместила 10-летний выпуск БО-05 объемом 5 млрд рублей по ставке купона 9,32% годовых. В августе 2019 года компания выкупила по оферте выпуск в полном объеме на 5 млрд рублей. Также по бондам выставлена дополнительная оферта на 20 августа 2021 года.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 7,2% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.