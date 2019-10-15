Утренние прогнозы: у рынка акций нет драйверов для роста

Во вторник перед началом торгов отечественными акциями внешний фон складывается в целом нейтральный. Аналитики отмечают, что слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов не позволят рынку перейти к росту.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник Индекс МосБиржи по итогам дня потерял около 0,4% и закрылся ниже отметки 2700 пунктов по Индексу МосБиржи, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. В целом картина складывается умеренно пессимистичная: отсутствие покупателей на рынке даже при позитивном внешнем фоне говорит о том, что риск развития коррекционного снижения нарастает. Его первой целью является район 2600 пунктов по Индексу МосБиржи. Однако пока причин для агрессивных распродаж нет".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешний фон на начало вторника складывается слабо позитивным, ожидание подвижек в вопросе Brexit краткосрочно может поддержать внешние рынки, но слабость нефтяных котировок и отсутствие внутренних сильных драйверов способны не позволить индексу МосБиржи показать ощутимый рост. Рассчитываем на проторговку индексом МосБиржи верхней границы диапазона 2680-2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 2690-2705 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2690, 2680 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 п. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Выхода важной для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В целом же ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи может остаться значимый уровень 2700 п.".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы могут попытаться выйти в небольшой плюс ввиду некоторого улучшения настроений на фондовых площадках, но причин для уверенного повышения при этом нет. Дополнительным негативным фактором остается нисходящая динамика нефти, которая может способствовать умеренному ослаблению рубля. В течение сессии инвесторы обратят внимание на операционные результаты ряда российских компаний, выступления представителей ФРС и начало сезона квартальных отчетностей в США".