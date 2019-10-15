Риски коррекции вниз рынка акций РФ нарастают - Алор Брокер

В понедельник Индекс МосБиржи по итогам дня потерял около 0,4% и закрылся ниже отметки 2700 пунктов по Индексу МосБиржи, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. "В целом картина складывается умеренно пессимистичная: отсутствие покупателей на рынке даже при позитивном внешнем фоне говорит о том, что риск развития коррекционного снижения нарастает. Его первой целью является район 2600 пунктов по Индексу МосБиржи", - отмечает эксперт.

Акции Сбербанка, очень часто выступающие индикатором общерыночных настроений, так и не смогли уйти выше сопротивления 230 руб, и при негативном сценарии целью его снижения является отметка 216 руб.

Хуже рынка, по мнению аналитика, обещает быть с утра "Норильский Никель" из-за более чем 2-процентного падения цен на никель в ходе сегодняшней азиатской сессии.

"Однако пока причин для агрессивных распродаж нет, - уверен Алексей Антонов. - Не следует забывать, что российский рынок акций поддерживается высокой дивидендной доходностью, которая по многим бумагам превосходит доходности по ОФЗ. Но многое в дальнейшей динамике будет зависеть от характера торгов на американских площадках. Итоги торговых переговоров США-Китай мировыми рынками уже отыграны, и теперь все ждут сезона отчетности в США. Пока прогнозы негативны: аналитики ждут снижение прибылей большинства эмитентов по сравнению с прошлым годом".

Во вторник перед открытием наших торгов внешний фон, по мнению эксперта "Алор Брокер", можно назвать нейтральным: рост американских фьючерсов на 0,2% компенсируется падением нефти, которая вновь ушла под отметку 59 долларов за баррель. Особых причин для снижения нефти нет, и она вполне может развернуться в случае сильного снижения запасов в Штатах.