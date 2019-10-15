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15 октября 2019 года 09:45

Нефть дешевеет - Brent ниже $58,9 за баррель

Фондовые индексы США закрылись снижением на опасениях вокруг торговой сделки с Китаем. Фондовые индексы Японии растут, Китай и Гонконг в минусе. Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - ниже $58,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в минусе, поскольку инвесторы сочли, что сделка Вашингтона и Пекина не приведет к существенному снижению торговых барьеров и не будет способствовать росту мировой экономики в ближайшей перспективе.

Китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекин может направить делегацию во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подготовки совместно с американской стороной финальной версии соглашения, которое будет подписано главами двух стран в ходе планируемой встречи в рамках ноябрьского саммита АТЭС в Чили, отметил один из источников.

Другой источник сообщает, что Пекин хочет включения в финальное соглашение условия об отказе Трампа от планируемого в декабре повышения пошлин на товары китайского экспорта объемом $160 млрд в год.

При этом инвесторы сомневаются, что соглашение между США и Китаем приведет к увеличению инвестиций или росту производственной активности, пишет MarketWatch.

Тем временем статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%.

Инвесторы на этой неделе также готовятся анализировать отчеты крупных банков: о результатах за минувший квартал отчитаются Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

Аналитики ожидают, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, в третьем квартале снизилась на 4,6% в годовом выражении, согласно данным FactSet.

Акции Boeing подешевели на 0,46% на новостях о том, что компания приняла решение разделить позиции гендиректора и председателя совета директоров.

Бумаги Fastenal Co., выпускающей крепежное оборудование, снизились на 2,52%, поскольку аналитики Raymond James понизили рекомендацию по акциям.

Между тем акции Nike Inc. выросли на 1,07% после того, как аналитики Bank of America Merrill Lynch улучшили рекомендацию по бумагам компании.

Стоимость акций Sempra Energy снизилась на 0,04%. Американская энергетическая компания договорилась продать свои подразделения в Чили китайской State Grid Corp. за $2,23 млрд.

Бумаги Parsely Energy Inc. упали на 10,55% после того, как компания объявила о покупке своего конкурента Jagged Peak Energy Inc за $1,6 млрд, чем разочаровала инвесторов, пишет Bloomberg.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник снизился на 29,23 пункта (0,11%) - до 26787,36 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,12 пункта (0,14%), составив 2966,15 пункта.

Значение Nasdaq Composite уменьшилось на 8,39 пункта (0,1%) - до 8048,65 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения на фоне неоднозначных итогов торговых переговоров США-КНР.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка увеличился на 0,7%.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, в ходе последних встреч никаких решений в отношении отказа США от повышения пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на 15 декабря, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix выросли к 9:00 МСК соответственно на 1,87% и на 1,56%. В понедельник торговые площадки страны не работали в связи с праздничным днем.

Растут котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (+1,6%) и крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+3,4%), а также телекоммуникационной группы SoftBank (+2,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 9:11 МСК опустился на 0,51%, гонконгский Hang Seng потерял 0,16%.

Темпы роста потребительских цен в Китае в сентябре достигли максимума почти за шесть лет из-за сохраняющегося повышения стоимости продуктов питания, в то время как цены производителей снизились по итогам третьего месяца подряд.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал подъем на 2,9% в годовом выражении.

Между тем базовая инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергоносители в сентябре осталась на отметке 1,5%. Таким образом, она находится ниже уровня в 2% тринадцать месяцев подряд.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце уменьшились на 1,2% в годовом выражении - максимальное падение с июля 2016 года. Снижение показателя совпало с консенсус-прогнозом.

В Гонконге дешевеют акции нефтяных компаний CNOOC (-1,2%) и PetroChina (-0,7%), а также производителя продуктов питания WH Group (-2,3%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:27 МСК уменьшилось на 0,01%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,14%.

Между тем котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизились соответственно на 1,2% и на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают снижение после падения более чем на 2% днем ранее на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики и, вследствие этого, сокращения спроса на сырье.

Первоначальный оптимизм рынков, вызванный прошедшими торговыми переговорами между США и КНР, ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны.

При этом аналитики ожидают повышения товарных запасов нефти в США по итогам пятой недели подряд.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК подешевели на $0,47 (на 0,79%) - до $58,88 за баррель. В понедельник их цена упала на $1,16 (на 1,92%), составив на закрытие $59,35 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,39 (на 0,73%) - до $53,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $1,11 (на 2,03%), закрывшись на отметке $53,59 за баррель.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

"После того, как торговый оптимизм поднял цены на нефть", они развернулись вниз, поскольку "опасения относительно спроса сохраняются", полагает старший сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Эксперты AxiTrader считают, что ход торговых переговоров, вероятно, останется наиболее существенным фактором для настроений на нефтяном рынке в краткосрочной перспективе.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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