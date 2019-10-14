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14 октября 2019 года 19:45

Рубль чуть снижается к доллару и евро в понедельник вечером на фоне падающей нефти

Москва. 14 октября. Доллар США и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти.

Курс доллара США составил 64,30 руб./$1 в 19:00 МСК, что 9,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,91 руб./EUR1, подорожав на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7 копеек - до 67,275 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение валютного курса рубля к доллару и евро в понедельник вечером связано прежде всего с отрицательной коррекцией нефтяных цен, поскольку первоначальный оптимизм относительно успешных торговых переговоров между США и КНР ослабел после сдержанных заявлений китайской стороны. Инвесторов по-прежнему беспокоит ухудшение состояния глобальной экономики, которое может привести к сокращению спроса на нефть. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,38% - до $59,07 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени упали на 2,36% - до $53,41 за баррель.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с Китаем, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Трамп отметил, что сделка охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг. Он сообщил также, что, в соответствии с соглашением, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти. Однако затем СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что китайские власти хотят провести дополнительные переговоры с США в конце октября, чтобы проработать детали согласованной в пятницу сделки, прежде чем ее одобрит председатель КНР Си Цзиньпин.

"Новая неделя началась с падения как российских акций, так и рубля по отношению к доллару и евро. Это связано с тем, что итоги торговых переговоров между США и Китаем оказались неоднозначными, в частности они не сняли рисков возможного дальнейшего противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. На мировые рынки также давит риск выхода Великобритании из состава ЕС без заключения сделки, что вполне может произойти уже через две недели. Такие события являются однозначно негативными для мировых рынков, и поэтому инвесторы постепенно сокращают вложения в рисковые активы, что негативно сказывается на курсах большинства валют emerging markets. Такая нервозность на мировых рынках может сохраниться вплоть до саммита ЕС, который состоится 16-18 октября, и соответственно в цены будет закладываться негативный сценарий Brexit. Кроме того, макроэкономическая статистика в Китае за третий квартал может оказаться слабой, что лишь усилит опасения относительно торможения как китайской, так и всей мировой экономики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко, несмотря на формальное заключение торгового перемирия между американской и китайской сторонами, в понедельник инвесторы предпочли уйти от риска. На большинстве валютных площадок развивающихся рынков доллар торговался в "зеленой зоне", индекс доллара DXY также рос и к окончанию рабочего дня прибавлял порядка 0,13%. Об отсутствии удовлетворенности инвесторов итогами очередного раунда торговых переговоров свидетельствовал и рост японской йены, выступающей защитной валютой в периоды геополитической напряженности. С раннего утра "аппетит к риску" был также испорчен слабыми данными по импорту и экспорту Китая. Кроме того, в течение понедельника на рынках появилась информация о том, что китайская сторона выступает за проведение дополнительных переговоров до подписания окончательного торгового соглашения между первыми лицами двух стран в ноябре. Таким образом, рубль слабел вместе с валютами emerging markets и к концу дня находился в "красной зоне" и к доллару, и к евро. Дополнительное давление российская валюта испытывала от падения цен на нефтяном рынке, где стоимость марки Brent локально опускалась ниже $59 за баррель.

Рубль начинает неделю без существенного потенциала для дальнейшего укрепления; для доллара актуальным остается диапазон 64-65 руб./$1, для евро - 70,5-71,5 руб./EUR1, считают эксперты Нордеа банка. "Во второй половине прошлой недели поддержку российской валюте оказывали ожидания позитивного исхода торговых переговоров между США и Китаем. Фактический же исход переговоров не принес существенных прорывов, скорее закрепив уверенность в том, что полноценное соглашение, сопровождающееся отменой пошлин, вряд ли возможно, - полагают аналитики банка. - На этом фоне фокус внимания инвесторов на развивающихся рынках вновь смещается на макроэкономическую статистику, которая с большей вероятностью продолжит ухудшать "аппетит к риску". В отсутствие однозначно позитивных новостей по торговым переговорам рубль может столкнуться с умеренным давлением в рамках текущей недели". К факторам риска, в частности, эксперты относят стартующий сезон корпоративной отчетности в США по итогам III квартала, а также публикацию во вторник обновленных прогнозов от МВФ по перспективам мировой экономики.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, подписание документов по первой части торговой сделки между США и Китаем ожидается 16-17 ноября. Однако оптимизм участников рынка довольно сдержан, поскольку угроза эскалации торговой войны, с их точки зрения, пока не устранена. К примеру, Соединенные Штаты пока не отменили повышение таможенных пошлин, запланированное на середину декабря. Сегодня валютные торги проходят не очень активно из-за выходного дня в США. Инвесторы сосредоточили внимание на проблеме выхода Великобритании из ЕС. Британская королева в понедельник должна обнародовать пакет законодательных инициатив, подготовленных кабинетом Бориса Джонсона и посвященных прежде всего проблеме выхода страны из ЕС; парламентское голосование по этим законопроектам может состояться уже завтра.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15 октября на 14,15 копейки, до 64,3652 руб./$1, и поднял курс евро на 20,09 копейки, до 70,9305 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на торгах "Московской биржи" к 19:00 МСК вырос по отношению к пятнице на 16,13 копейки и составил 64,3151 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 570,156 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на бирже не проводились в связи с выходным днем в США.

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на торгах "Московской биржи" на 21,85 копейки по отношению к пятнице, до 70,9078 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 12,97 копейки и составил 70,9027 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR468,226 млн, из которых EUR147,579 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR320,647 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов не изменились в понедельник, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) ставки в основном слегка снизились по отношению к предыдущему торговому дню. Так, ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и кредитам на семидневный срок остались на уровне пятницы, составив 14 октября 7,12% и 7,13% годовых, соответственно. Ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц опустилась на 2 базисных пункта - до 7,10% годовых, на срок 3 месяца отступила также на 2 базисных пункта - до 7,15% годовых, а ставка на срок 6 месяцев не изменилась, составив 7,24% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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