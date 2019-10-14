.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с отката индекса МосБиржи за 2700п по факту промежуточного торгового соглашения США-КНР
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ осталась на уровне 0,2%
В сентябре потребительские цены в РФ снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4%
 
МВФ снизил оценку роста мировой экономики на 2019 год
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой июльский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 3%, российской - на 0,1 п.п. до 1,1%. Такие данные приводятся в октябрьском обзоре мировой экономики (World...
 
Бюджет на 2020-2022 годы слишком жесткий - эксперты СП и ВШЭ
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, а сам бюджет слишком жесткий, предупредили аудиторы Счетной палаты и эксперты Высшей школы экономики в отзывах на проект закона о федеральном бюджете на 2020-2022 гг. Они не верят...
 
Коммунальные платежи соберут в единой платежке
Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство России намерено поддержать соответствующий законопроект при условии его качественной доработки. Об этом говорится в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились "Известия"....
 
14 октября 2019 года 19:27

Рынок акций РФ начал неделю с отката индекса МосБиржи за 2700п по факту промежуточного торгового соглашения США-КНР

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ начал неделю с нисходящей коррекции вслед за Европой и нефтью в рамках фиксации прибыли игроками по факту заключения между США и Китаем лишь промежуточной торговой сделки; подросли на 4% акции "Яндекса" после обвала в прошлую пятницу.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2697,46 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1321,13 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 64,32 рубля (+0,12 рубля).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за второй квартал с учетом расчетов "Т+2" акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,6%, до 36,62 рубля, дивиденды - 0,69 рубля) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%, до 2487 рублей, дивиденды - 54 рубля).

Также просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%).

Выросли акции "Яндекса" (+4,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3% и +1,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).

В понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям из резервного фонда дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году. Об этом сообщается в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета 4 сентября - перечень был опубликован на сайте Кремля в понедельник.

Индексы в США в пятницу выросли на сообщениях о том, что США и Китай достигли промежуточного торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР, которая является первым этапом урегулирования торгового спора, охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг, а также предусматривает увеличение Китаем импорта американской сельхозпродукции в объеме $40-50 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд, которое было запланировано на 15 октября. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что никаких решений в отношении планов подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на декабрь, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказала информация о том, что Федеральная резервная система (ФРС) с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц.

Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", сообщила ФРС. "Помимо этого, Федрезерв будет проводить операции РЕПО овернайт и срочные РЕПО, по крайней мере, до конца января следующего года, чтобы обеспечить достаточный уровень резервов центробанка", - отмечается в сообщении.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня здоровья и спорта, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%), однако проседает Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,5-0,7%) и забуксовала Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта. Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение китайского экспорта в сентябре на 3%, импорта - на 6%.

Нефть в понедельник корректируется вниз после роста на прошлой неделе на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, а также сообщений о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 11 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,08 за баррель (-2,4% и +2,4% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $53,39 за баррель (-2,4% и +2,2% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 3,6%. Как сообщалось ранее, иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море, он был атакован дважды и получил повреждения.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, текст торгового соглашения планируется финализировать в течение ближайших пяти недель до возможной встречи глав государств США и КНР в Чили в ноябре. Настроения рынков по-прежнему во многом определяются состоянием и перспективами торговых переговоров, но важно учитывать, что этот процесс еще далек от завершения и риторика сторон будет меняться еще неоднократно, поскольку многие чувствительные вопросы остались нетронутыми. Еще в середине минувшей недели США обозначили планы ввести ограничения на движение капитала в Китай, в первую очередь со стороны пенсионных фондов, а также расширить "черный список" китайских технологических компаний, с которыми американский бизнес не может работать до получения необходимой лицензии.

В Европе были свои оптимистичные новости: состоялись переговоры между премьер-министром Великобритании и Ирландии, по итогам которых появилась надежда, что удастся избежать Brexit без соглашения. По мере приближения "дедлайна" 31 октября напряженность вокруг этой ситуации нарастает, однако итоги переговоров дают надежду на то, что стороны все же договорятся.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в понедельник просели, не получив поддержки от внешнего фона. Фундаментальную поддержку акциям "Аэрофлота" оказали новости о предстоящей компенсации правительством дополнительных расходов на топливо за 2018 год, поручение о чем отдал президент РФ Путин.

Оптимизм на рынках сошел на нет после того, как источники сообщили о желании Китая в октябре продолжить переговоры для заключения первого варианта торгового соглашения. Как уже не раз показывала практика, торговый вопрос всегда несет в себе дополнительные риски, а настроения сторон меняются весьма часто. В итоге первоначальная эйфория от торговых заявлений сменилась сомнениями в дальнейшей успешности переговоров и в перспективах заключения всеобъемлющего соглашения. Рынки остаются под среднесрочным давлением, и в ближайшие дни будут следить за торговыми, макроэкономическими и корпоративными новостями. Инвесторы пока еще не готовы к масштабным покупкам, считает аналитик.

Торги на биржах Европы также прошли на умеренно пессимистичной ноте. В регионе вновь остро стоит вопрос Brexit, сделку по которому необходимо заключить до конца октября, либо же вновь запрашивать перенос срока. Нефть вечером ускорила снижение, лишившись важного драйвера краткосрочного восходящего движения. Торговля на рынке остается высоко спекулятивной, а на возобновление уверенного повышения лучше не рассчитывать до преодоления сопротивлений $61 за баррель для Brent и $55 для WTI (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Индексы МосБиржи и РТС в ближайшие дни могут устремиться к октябрьским минимумам 2687 и 1300 пунктов соответственно. Отменить негативный сигнал могло бы закрепление индикаторов выше сопротивлений 2745 и 1345 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2685-2720 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, мировые рынки в понедельник проявляли некоторое разочарование итогами очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. И хотя увеличение пошлин на китайские товары с 15 октября откладывается, в целом большинство ключевых вопросов, вызвавших протекционистский конфликт, остаются открытыми и даже первая часть сделки не закончена. Эти вопросы будут обсуждаться на следующих этапах формирования всеобъемлющего соглашения, которые вряд ли будут идти намного легче, чем предыдущий переговорный процесс между США и Китаем. Поэтому в целом внешнеторговая неопределенность остается на высоком уровне.

Глобальные рисковые активы оказались под давлением распродаж после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на свои источники о том, что Китай хочет продолжить обсуждение деталей "первой фазы" сделки, которую президент США уже представил общественности, прежде чем ее подпишет китайский лидер. По данным источников Bloomberg, Пекин может направить делегацию во главе с китайским вице-премьером, главным переговорщиком Китая, чтобы завершить письменное соглашение, которое может быть утверждено лидерами двух стран в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кроме того, Китай хочет, чтобы Трамп также отменил назначенное на декабрь повышение пошлин на китайские товары, отмечает Бабин.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), США и Китай по итогам переговоров заключили промежуточную сделку, в рамках которой КНР планирует закупить американской сельхозпродукции на $40-50 млрд в ближайшие два года, а США отказываются от повышения тарифов с 15 октября. При этом необходимо учитывать, что основные вопросы в части промышленной политики Китая и интеллектуальной собственности остаются нерешенными, а тарифы, введенные в сентябре, продолжают действовать, просто их эффект на экономику еще не проявился.

Второй позитивный фактор, который будет поддерживать рисковые активы - запуск выкупа ФРС краткосрочных казначейских бумаг в объеме $60 млрд в месяц для борьбы с нехваткой ликвидности, который продлится, по меньшей мере, до второго квартала следующего года, что компенсирует более половины произошедшего ранее сокращения баланса ФРС. Регулятор акцентирует внимание, что эти операции не являются запуском очередной программы QE, в частности из-за короткой срочности выкупаемых бумаг, но с точки зрения рынка - увеличение баланса ФРС является позитивным фактором.

Также рынок продолжает ожидать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Рыночная оценка вероятности снижения на заседании 30 октября превышает 70%, при этом вероятность снижения ставки ФРС до 1-1,25% в следующем году опустилась ниже 50% (ранее рынок закладывал в котировки снижение до этого уровня к середине года).

Тем временем, нефть Brent корректируется вниз после роста на прошлой неделе. Инвесторы продолжат оценивать влияние результатов торговых переговоров и действий ФРС, поэтому не стоит ждать сохранения ралли в рисковых активах, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По оценкам аналитиков Нордеа банка, торговые переговоры между США и Китаем не дали существенных поводов для оптимизма. КНР согласилась увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, в результате чего Штаты пообещали не повышать пошлины на китайские товары 15 октября. При этом, как сообщают СМИ, стороны не продвинулись в обсуждении защиты прав интеллектуальной собственности, ситуации вокруг компании Huawei и других фундаментальных разногласий.

Кроме того, достигнутые на прошлой неделе договоренности между двумя странами президент США Трамп охарактеризовал лишь как движение к "первой фазе" полномасштабной сделки. Таким образом, хотя эскалации торговой войны и не произошло, неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается довольно высокой, поэтому торговые переговоры не стали драйвером позитива на глобальных площадках.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,1%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3,6%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+3,5%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+3,5%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,494 млрд рублей (из них 7,305 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 7,933 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 октября 2019 года 19:41
Рубль к вечеру вторника смог отыграть дневные потери благодаря восстановлению нефтяных цен
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро, плавно подраставшие на "Московской бирже" в первой половине дня, ближе к вечеру вернулись к уровням закрытия понедельника; рубль отыграл дневные потери к бивалютной корзине благодаря восстановлению нефтяных цен.    читать дальше
.
15 октября 2019 года 19:26
Рынок акций РФ завершил торги ростом выше 2715п по индексу МосБиржи на сильных финотчетах в США
Москва. 15 октября. Рынок акций РФ, протоптавшийся большую часть дня в боковике на фоне разнополярных внешних сигналов, вечером возобновил коррекционный рост благодаря улучшению внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода в США сильных квартальных отчетов ряда компаний и банков; индекс МосБиржи смог отыграть рубеж 2700 пунктов и превысить 2715 пунктов.    читать дальше
.
15 октября 2019 года 18:54
Цены евробондов РФ слегка подрастают во вторник на фоне подвижек в торговом противостоянии США и Китая
Москва. 15 октября. Котировки российских еврооблигаций во вторник плавно подрастают, отыгрывая заключение США и Китаем предварительной торговой сделки, но ситуация в целом пока неоднозначная. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) снижаются в цене, что в итоге ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
15 октября 2019 года 18:40
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Colgate-Palmolive Company: покупка от текущих уровней: $69,41; целевой уровень: $75,5; стоп-лосс: $68,2; ожидаемая доходность: +8,7%; временной горизонт удержания...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 18:07
Операционные результаты российских металлургов за 3 квартал 2019 г. умеренно негативны - Промсвязьбанк
Крупнейшие российские производители стали опубликовали умеренно негативные операционные результаты по итогам 3кв. и 9М 2019г., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Операционные данные свидетельствуют о том, что финансовые показатели компаний вряд ли покажут хорошую динамику. Не только из-за...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 17:05
Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель - ИК "ФИНАМ"
Нефть стабилизируется выше уровня 59,38 долларов за баррель, говорится в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова. По мнению эксперта, торговые отношения между США и Китаем будут в центре внимания трейдеров в течение ближайших нескольких недель, или до тех пор, пока две...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 15:52
Рекомендуем покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях - ITI Capital
Эксперты ITI Capital рекомендуют покупать акции Яндекса и GDR Mail.ru на текущих уровнях и считают дисконт к аналогам на уровне 20-34% чрезмерно завышенным, т.к. не ожидают разрушения целостности бизнеса компаний, говорится в обзоре старшего инвестиционного стратега ITI Capital Анны Куприяновой....    читать дальше
.
15 октября 2019 года 14:52
Рубль слегка снижается к доллару и евро во вторник днем на фоне падающей нефти
Москва. 15 октября. Курсы доллара и евро слегка подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" во вторник днем; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей второй день подряд нефти.    читать дальше
.
15 октября 2019 года 14:51
Программа покупки казначейских облигаций ФРС США вряд ли сильно повлияет на рынок долгосрочных бумаг - Julius Baer
Заголовки финансовых изданий о напряженности на денежном рынке, которые можно было наблюдать в сентябре, всегда подпитывают опасения, что ФРС США могла утратить контроль над своей ключевой ставкой отмечается в комментарии аналитика отдела исследований долговых инструментов, Julius Baer Дарио...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 14:25
Плохие данные заставляют Китай идти на уступки США - ИК QBF
Недолго сохранялся на рынке оптимизм по поводу возможного промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, и негатив от плохих макроэкономических данных перекрыл неочевидный позитив от торговой сделки, говорится в комментарии ведущего аналитика ИК QBF Олега Богданова. "Как показывает...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 13:52
Размещение 5-летних евробондов Уралкалия может пройти с доходностью 4,2–4,3% - "Уралсиб"
Уралкалий впервые с 2013 г. проводит размещение долларового долга, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". Уралкалий предлагает инвесторам пятилетнюю бумагу с погашением в 2024 г. Во вторник утром был объявлен начальный ориентир на уровне 4,375%. По мнению аналитиков "Уралсиба" Дениса Ворчика и...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 13:22
Raiffeisenbank поднял оценку акций Яндекса на 31%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Raiffeisenbank повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $38,1 до $50 за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Либина. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Повышение прогнозной стоимости акций "Яндекса", рассчитанной аналитиком Raiffeisenbank,...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 12:57
Аппетит к риску на глобальных рынках растёт - "ВТБ Мои Инвестиции"
а прошлой неделе доходности базовых активов показали рост на фоне прогресса в торговых переговорах США и Китая, которые согласовали первый этап торговой сделки, говорится в комментарии инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Александра Полютова. Кроме того, ФРС объявила о выкупе краткосрочных...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 12:25
Минфин РФ для аукциона в среду, возможно, выберет среднесрочные и длинные ОФЗ - "Уралсиб"
Возможно, для аукциона в среду Минфин выберет среднесрочные и длинные ОФЗ, например шестилетние ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Погашение ОФЗ 24019 на 108 млрд руб. в день аукциона, по мнению аналитика Ольги Стериной, создает определенную поддержку...    читать дальше
.
15 октября 2019 года 12:08
ГК "Регион" ожидает повышенный спрос на новый выпуск бондов Акрона, участие в размещении интересно с купоном не ниже 7,20%
Эксперты группы компаний (ГК) "Регион" ожидают повышенный спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Акрона" и считают участие в размещении интересным с купоном не ниже 7,20% (доходность 7,33%, спрэд к ОФЗ - 93 базисных пункта), говорится в обзоре ГК. Сбор заявок - 16 октября 2019 года. В...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.