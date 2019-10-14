Рынок акций РФ начал неделю с отката индекса МосБиржи за 2700п по факту промежуточного торгового соглашения США-КНР

Москва. 14 октября. Рынок акций РФ начал неделю с нисходящей коррекции вслед за Европой и нефтью в рамках фиксации прибыли игроками по факту заключения между США и Китаем лишь промежуточной торговой сделки; подросли на 4% акции "Яндекса" после обвала в прошлую пятницу.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2697,46 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1321,13 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 64,32 рубля (+0,12 рубля).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за второй квартал с учетом расчетов "Т+2" акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,6%, до 36,62 рубля, дивиденды - 0,69 рубля) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%, до 2487 рублей, дивиденды - 54 рубля).

Также просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,1% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%).

Выросли акции "Яндекса" (+4,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3% и +1,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%).

В понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября компенсировать авиакомпаниям из резервного фонда дополнительные расходы на топливо, понесенные в 2018 году. Об этом сообщается в перечне поручений президента по итогам заседания президиума Госсовета 4 сентября - перечень был опубликован на сайте Кремля в понедельник.

Индексы в США в пятницу выросли на сообщениях о том, что США и Китай достигли промежуточного торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР, которая является первым этапом урегулирования торгового спора, охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг, а также предусматривает увеличение Китаем импорта американской сельхозпродукции в объеме $40-50 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд, которое было запланировано на 15 октября. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что никаких решений в отношении планов подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на декабрь, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.

Поддержку фондовому рынку США в пятницу также оказала информация о том, что Федеральная резервная система (ФРС) с 15 октября начнет выкупать казначейские векселя общим объемом $60 млрд в месяц.

Выкуп векселей продлится "по крайней мере, до конца второго квартала следующего года", сообщила ФРС. "Помимо этого, Федрезерв будет проводить операции РЕПО овернайт и срочные РЕПО, по крайней мере, до конца января следующего года, чтобы обеспечить достаточный уровень резервов центробанка", - отмечается в сообщении.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (Япония не работала в связи с празднованием Дня здоровья и спорта, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%), однако проседает Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,5-0,7%) и забуксовала Америка (индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на продолжающееся снижение объемов китайского экспорта и импорта. Экспорт в долларовом выражении уменьшился второй месяц подряд - на 3,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился пятый месяц подряд - на 8,5%. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение китайского экспорта в сентябре на 3%, импорта - на 6%.

Нефть в понедельник корректируется вниз после роста на прошлой неделе на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, а также сообщений о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 11 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,08 за баррель (-2,4% и +2,4% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $53,39 за баррель (-2,4% и +2,2% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подорожала на 3,7%, WTI - на 3,6%. Как сообщалось ранее, иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море, он был атакован дважды и получил повреждения.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова, текст торгового соглашения планируется финализировать в течение ближайших пяти недель до возможной встречи глав государств США и КНР в Чили в ноябре. Настроения рынков по-прежнему во многом определяются состоянием и перспективами торговых переговоров, но важно учитывать, что этот процесс еще далек от завершения и риторика сторон будет меняться еще неоднократно, поскольку многие чувствительные вопросы остались нетронутыми. Еще в середине минувшей недели США обозначили планы ввести ограничения на движение капитала в Китай, в первую очередь со стороны пенсионных фондов, а также расширить "черный список" китайских технологических компаний, с которыми американский бизнес не может работать до получения необходимой лицензии.

В Европе были свои оптимистичные новости: состоялись переговоры между премьер-министром Великобритании и Ирландии, по итогам которых появилась надежда, что удастся избежать Brexit без соглашения. По мере приближения "дедлайна" 31 октября напряженность вокруг этой ситуации нарастает, однако итоги переговоров дают надежду на то, что стороны все же договорятся.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС в понедельник просели, не получив поддержки от внешнего фона. Фундаментальную поддержку акциям "Аэрофлота" оказали новости о предстоящей компенсации правительством дополнительных расходов на топливо за 2018 год, поручение о чем отдал президент РФ Путин.

Оптимизм на рынках сошел на нет после того, как источники сообщили о желании Китая в октябре продолжить переговоры для заключения первого варианта торгового соглашения. Как уже не раз показывала практика, торговый вопрос всегда несет в себе дополнительные риски, а настроения сторон меняются весьма часто. В итоге первоначальная эйфория от торговых заявлений сменилась сомнениями в дальнейшей успешности переговоров и в перспективах заключения всеобъемлющего соглашения. Рынки остаются под среднесрочным давлением, и в ближайшие дни будут следить за торговыми, макроэкономическими и корпоративными новостями. Инвесторы пока еще не готовы к масштабным покупкам, считает аналитик.

Торги на биржах Европы также прошли на умеренно пессимистичной ноте. В регионе вновь остро стоит вопрос Brexit, сделку по которому необходимо заключить до конца октября, либо же вновь запрашивать перенос срока. Нефть вечером ускорила снижение, лишившись важного драйвера краткосрочного восходящего движения. Торговля на рынке остается высоко спекулятивной, а на возобновление уверенного повышения лучше не рассчитывать до преодоления сопротивлений $61 за баррель для Brent и $55 для WTI (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Индексы МосБиржи и РТС в ближайшие дни могут устремиться к октябрьским минимумам 2687 и 1300 пунктов соответственно. Отменить негативный сигнал могло бы закрепление индикаторов выше сопротивлений 2745 и 1345 пунктов (район средних полос Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2685-2720 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, мировые рынки в понедельник проявляли некоторое разочарование итогами очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем. И хотя увеличение пошлин на китайские товары с 15 октября откладывается, в целом большинство ключевых вопросов, вызвавших протекционистский конфликт, остаются открытыми и даже первая часть сделки не закончена. Эти вопросы будут обсуждаться на следующих этапах формирования всеобъемлющего соглашения, которые вряд ли будут идти намного легче, чем предыдущий переговорный процесс между США и Китаем. Поэтому в целом внешнеторговая неопределенность остается на высоком уровне.

Глобальные рисковые активы оказались под давлением распродаж после сообщения агентства Bloomberg со ссылкой на свои источники о том, что Китай хочет продолжить обсуждение деталей "первой фазы" сделки, которую президент США уже представил общественности, прежде чем ее подпишет китайский лидер. По данным источников Bloomberg, Пекин может направить делегацию во главе с китайским вице-премьером, главным переговорщиком Китая, чтобы завершить письменное соглашение, которое может быть утверждено лидерами двух стран в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кроме того, Китай хочет, чтобы Трамп также отменил назначенное на декабрь повышение пошлин на китайские товары, отмечает Бабин.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), США и Китай по итогам переговоров заключили промежуточную сделку, в рамках которой КНР планирует закупить американской сельхозпродукции на $40-50 млрд в ближайшие два года, а США отказываются от повышения тарифов с 15 октября. При этом необходимо учитывать, что основные вопросы в части промышленной политики Китая и интеллектуальной собственности остаются нерешенными, а тарифы, введенные в сентябре, продолжают действовать, просто их эффект на экономику еще не проявился.

Второй позитивный фактор, который будет поддерживать рисковые активы - запуск выкупа ФРС краткосрочных казначейских бумаг в объеме $60 млрд в месяц для борьбы с нехваткой ликвидности, который продлится, по меньшей мере, до второго квартала следующего года, что компенсирует более половины произошедшего ранее сокращения баланса ФРС. Регулятор акцентирует внимание, что эти операции не являются запуском очередной программы QE, в частности из-за короткой срочности выкупаемых бумаг, но с точки зрения рынка - увеличение баланса ФРС является позитивным фактором.

Также рынок продолжает ожидать дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Рыночная оценка вероятности снижения на заседании 30 октября превышает 70%, при этом вероятность снижения ставки ФРС до 1-1,25% в следующем году опустилась ниже 50% (ранее рынок закладывал в котировки снижение до этого уровня к середине года).

Тем временем, нефть Brent корректируется вниз после роста на прошлой неделе. Инвесторы продолжат оценивать влияние результатов торговых переговоров и действий ФРС, поэтому не стоит ждать сохранения ралли в рисковых активах, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

По оценкам аналитиков Нордеа банка, торговые переговоры между США и Китаем не дали существенных поводов для оптимизма. КНР согласилась увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, в результате чего Штаты пообещали не повышать пошлины на китайские товары 15 октября. При этом, как сообщают СМИ, стороны не продвинулись в обсуждении защиты прав интеллектуальной собственности, ситуации вокруг компании Huawei и других фундаментальных разногласий.

Кроме того, достигнутые на прошлой неделе договоренности между двумя странами президент США Трамп охарактеризовал лишь как движение к "первой фазе" полномасштабной сделки. Таким образом, хотя эскалации торговой войны и не произошло, неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем остается довольно высокой, поэтому торговые переговоры не стали драйвером позитива на глобальных площадках.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-3,9%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,5%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-2,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,1%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,8%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,6%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3,6%), АО "Коршуновский ГОК" (MOEX: KOGK) (+3,5%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+3,5%), ПАО "АЛРОСА-Нюрба" (MOEX: ALNU) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,494 млрд рублей (из них 7,305 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса" и 7,933 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).