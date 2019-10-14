Цены евробондов РФ в понедельник изменяются незначительно на фоне пониженной активности торгов

Москва. 14 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник изменяются незначительно на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов практически не изменились по отношению к пятнице.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась к закрытию 11 октября на 15 базисных пунктов и составила 113,5% от номинала, что соответствует доходности 3,01% годовых (рост на 4 пункта к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 4 пункта и составил 142 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли всего на 3 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 127,01% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,09% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 123% от номинала (доходность - 4,055% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 4 базисных пункта - до 109,02% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,225% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 109,18% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,405% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 15 базисных пунктов, подорожав до 118,66% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,115% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 3 базисных пункта, до 106,32% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,31% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций ничего особенного не происходило. День был нестандартным из-за выходного дня в США, что предопределило в целом низкую активность участников рынка. Котировки выставлялись в основном в первой половине дня, в то время как после обеда торгов уже практически не было. Основной ориентир для всех долговых рынков - US Treasuries - сегодня не торговался. Возможно, активность инвесторов в секторе отечественных евробондов проявится уже завтра и вполне можно ожидать некоторого роста котировок в рамках коррекции после падения в конце прошлой недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.