Крупнейшие российские компании выиграют от притока любой ликвидности через количественное смягчение - Альфа-банк

Крупнейшие российские компании выиграют от притока любой ликвидности через количественное смягчение, говорится в обзоре Альфа-банка. "Поскольку мы наблюдаем приток ликвидности на фоне программы количественного смягчения и некоторого прогресса в американо-китайских переговорах, мы ожидаем, что акции всех российских компаний, в том числе SBER, покажут хорошую динамику". - отмечают аналитики инвестбанка.

Нефтегазовые компании (LKOH, ROSN, NVTK и GAZP), по мнению экспертов Альфа-банка, могут торговаться в ограниченном диапазоне на этой неделе, так как нефть продолжает торговаться без учета премии за геополитический риск.

"Нам все еще нравятся акции GAZP среди российских нефтегазовых компаний, - указывают специалисты инвестбанка. - В горно-металлургическом секторе нашей топ-акцией остаются бумаги MNOD, так как цены на палладий пробили отметку $1 700/унцию. Как мы и ожидали, ALRS столкнулась с распродажами после сильный операционных данных за сентябрь, которые компания представила на прошлой неделе. Поддержку российским интегрированным производителям стали оказала позитивная статистика по импорту железной руды из Китая". Аналитики Альфа-банка считают, что бумаги NLMK, SVST и EVR достигли переломной точки и отскакивают назад, следуя за глобальными аналогами. "Динамика производителей золота выглядит немного слабее, однако мы видим сильный спрос инвесторов на бумаги POLY и PLZL. Мы можем наблюдать некоторое восстановление акций YNDX после сильных распродаж в минувшую пятницу. Акции MAIL по-прежнему являются нашей топ-акцией в ИТ-секторе", - заключают эксперты Альфа-банка.