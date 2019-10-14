Справедливая доходность новых 5-летних евробондов Уралкалия находится в диапазоне 4,40-4,50% - "БКС Глобал Маркетс"

Справедливая YTM (yield to maturity - доходность к погашению) новых 5-летних евробондов Уралкалия, по оценке аналитика "БКС Глобал Маркетс" Юрия Голбана, находится диапазоне 4,40-4,50%, говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы считаем, что справедливая YTM новых 5-летних евробондов Уралкалия не должна превышать уровень недавно размещенного CHEPRU 24 (YTM 4,48%), учитывая сопоставимые рейтинги и долговую нагрузку ЧТПЗ (Ba3/NR/BB-). Мы считаем справедливой YTM URALKALI 24 в диапазоне 4,40-4,50%, что предполагает премию около 95 б.п. в терминах Z-спреда к EUCHEM 24 (YTM 3,54%), учитывая более сильный кредитный профиль Еврохима (Ba2/BB-/BB). Мы считаем евробонд привлекательными в указанном диапазоне", - отмечает Юрий Голбан.

Менеджмент Уралкалия недавно сообщил о планах вскоре погасить квазиказначеские акции и, возможно, вернуться на рынки капитала, что, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", потребует времени, поскольку залог с акций должен быть полностью снят и компания должна продемонстрировать признаки улучшения корпоративного управления. "С момента аварии на калийном руднике Соликамск-2 в 2014 г. Уралкалий выкупил 56,22% акций для поддержки акционеров, а также предоставил денежный займ для покупки акций. В результате чистый долг в 2016 г. подскочил до $5,5 млрд против $3,5 млрд в 2014 г., а часть квазиказначейских акций (55.26%) была предоставлена в качестве залога по кредиту одного из акционеров", - отмечает Юрий Голбан.