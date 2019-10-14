Газпромбанк поднял оценку GDR АФК "Система" в 1,8 раза, подтвердив для них рекомендацию "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) и акций АФК "Система" (MOEX: AFKS) с $2,8 до $5 и с 9,6 рубля до 16 рублей за штуку соответственно, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

При этом рекомендация "покупать" и для GDR, и для акций холдинга была подтверждена.

Аналитики скорректировали модель оценки "Системы" с учетом сильных финансовых результатов большинства ключевых активов, принадлежащих холдингу, за первую половину 2019 года. Кроме того, эксперты учли повышение FCF (свободный денежный поток) на уровне корпоративного цента "Системы" в связи с увеличением притока дивидендных выплат от "не-МТС активов".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Системы", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $5,21 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость GDR "Системы" составляет порядка $3,8 за штуку, а акций - 12,7 рубля.