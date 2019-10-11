.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ на неделе вырос вместе с миром в ожидании торговой сделки США-КНР
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ осталась на уровне 0,2%
В сентябре потребительские цены в РФ снизились на 0,2% после такого же снижения в августе, сообщил Росстат. Аналитики ожидали дефляцию на уровне 0,1%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4%
 
Профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 3,8% ВВП
Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2019 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом 2 трлн 986,22 млрд рублей, или 3,8% ВВП, говорится в сообщении министерства. Первичный профицит сложился на уровне 4,5% ВВП. Доходы бюджета...
 
Время выхода на негосударственную пенсию ограничат сверху
В России может появиться верхняя возрастная планка выхода на негосударственную пенсию: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы заявил вице-спикер нижней...
 
Международные платежные системы тестируют новый сервис
Платежная система Visa представила новый сервис - рассрочка по кредитной карте, которая может существенно удлинить беспроцентный период. На Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 международная платежная система Visa и банк...
 
11 октября 2019 года 19:32

Рынок акций РФ на неделе вырос вместе с миром в ожидании торговой сделки США-КНР

Рынок акций РФ на прошедшей неделе вырос вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на ожиданиях торговой сделки США и Китая, что на время отодвинуло на второй план опасения замедления мировой экономики. На этом фоне несколько повысился интерес инвесторов к рисковым активам, однако это не коснулось российских акций.

Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 3 по 9 октября составил, как и неделей ранее, $80 млн. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $10 млн против $40 млн неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 7 по 11 октября индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 2708,07 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1329,63 пункта на фоне снижения доллара до 64,16 руб./$1 (-0,46 рубля) и роста декабрьской нефти Brent на 2,8% или $1,64.

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вслед за подросшей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы после известий о потенциальных сложностях в торговых переговорах США и Китая. индекс МосБиржи поднялся к 2720 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги нефтяных компаний, Сбербанка (+2,2%) и "Газпрома" (+2,1%).

По сообщениям западных СМИ, китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах. Нефть Brent превысила $59 за баррель, отыгрывая статистику Baker Hughes о снижении числа активных буровых седьмую неделю подряд (-3 штуки, до 710 единиц).

Во вторник рынок акций РФ просел вслед за мировыми площадками из-за сомнений инвесторов в прогрессе торговых переговоров США и КНР, при этом индексы МосБиржи и РТС смогли удержать круглые рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно.

В ходе встреч китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения (в частности, Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий). Трамп ранее неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем. Нефть Brent откатилась к $58 за баррель.

В среду рынок акций РФ вновь вырос вслед за миром в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, отношение к перспективам которых на рынках сложились неоднозначными; лидировали в росте акции "Мобильных телесистем" (+3%) после известий, что компания не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Индекс МосБиржи превысил 2710 пунктов, РТС поднялся к 1320 пунктам на фоне укрепления рубля, нефть Brent вернулась к $59 за баррель.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,7%), ПАО "Полюс" (-1,4%) и "НОВАТЭКа" (-1,1%).

Минторг США внес 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, назвав это решение "вмешательством в дела КНР". Между тем, по данным СМИ, Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США, но пока не готов к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в октябре и в декабре.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.

В четверг рынок акций РФ обновил недельные максимумы индексов на фоне подъема мировых площадок и нефти на надеждах, что торговые переговоры США и Китая завершатся заключением соглашения, поскольку инвесторы устали от неопределенности. Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов, РТС - 1330 пунктов. Хуже рынка выглядели просевшие после дивидендной отсечки акции "Роснефти" (-2,9%) и "ВСМПО-Ависма" (-4,4%), а также упавшие на 11% на корпоративных новостях бумаги "Группы компаний ПИК" (на рынке был продан пакет из 2,15% акций через процедуру ускоренного формирования книги заявок по цене заметно ниже вторичного рынка).

США дали сигнал о готовности пойти на уступки в переговорах с КНР. В частности, СМИ сообщили, что администрация президента США планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Нефть Brent поднялась в район $59,5 за баррель.

В пятницу оптимистичные настроения на рынках сохранились в ожидании успешных итогов торговых переговоров США и Китая. Трамп сообщил, что проведет 11 октября личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ за закрытыми дверями в Белом доме. По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин. Нефть Brent протестировала рубеж $60 за баррель.

Между тем, на рынке акций РФ оптимизм был омрачен обвалом акций "Яндекса" (-18,4%) на рекордных оборотах (более 11,896 млрд рублей), которые развернули индексы вниз (вес бумаг "Яндекса" в индикаторах составляет порядка 5%) после начала обсуждения в Госдуме РФ законопроекта, предлагающего ввести понятие "значимого информационного ресурса сети интернет" и установить требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. По словам инициатора законопроекта, депутата из фракции "Единая Россия" Антона Горелкина, проект закона о значимых ресурсах нацелен на "Яндекс" и Mail.ru.

В итоге индекс МосБиржи откатился в район 2700 пунктов, индекс РТС - ушел ниже 1330 пунктов. Также просели в пятницу акции "АЛРОСА" (-3,6%) и "Мобильных телесистем" (-1,7%) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Татнефти" (+5%), "Сургутнефтегаза" (+4% и +4% "префы"), "Газпрома" (+3%); хуже рынка оказались акции "Яндекса" (-17%), "Группы компаний ПИК" (-14%), ГДР X5 Retail Group (-7%).

Рынок акций на следующей неделе останется в русле общемировых тенденций, отыгрывая итоги торговых переговоров США и Китая. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2680-2750 пунктов, для индекса РТС - 1300-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 октября 2019 года 19:51
Рубль вечером умеренно повышается к доллару и евро на ожидании новостей с переговоров между США и КНР
Москва. 11 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР и на фоне заметно дорожающей нефти.    читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:25
Рынок акций РФ завершил торги откатом к 2700п по индексу МосБиржи из-за обвалившихся почти на 20% бумаг Яндекса
Москва. 11 октября. Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов из-за обвалившихся к уровням начала года бумаг "Яндекса" (их вес в индексах составляет порядка 5%) на рекордных оборотах после известий о законопроекте о значимых интернет-ресурсах; внешние рынки в это время подавали уверенные оптимистичные сигналы в ожидании успешных торговых переговоров США и Китая.    читать дальше
.
11 октября 2019 года 19:13
Цены евробондов РФ за неделю слегка снизились вслед за UST на ожиданиях торговых переговоров США и Китая
Москва. 11 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного роста процентных ставок US Treasuries.    читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:41
При поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина рубль может пойти в сторону 63 за доллар - "Открытие Брокер"
Рубль продолжает отыгрывать улучшение внешнего фона и заявления главы ЦБ РФ о возможном более быстром снижении ставки, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. По мнению эксперта, при поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина укрепление...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 18:12
Рынки продолжают надеяться на торговое соглашение США и Китая - ИК "Велес Капитал"
В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем большинство валют на развивающихся рынках торговались к окончанию рабочего дня в плюсе, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, южноафриканский рэнд,...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 16:50
"ВТБ Капитал" снизил оценку GDR Х5 на 8%, подтвердив рекомендацию "держать"
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 8% - до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. "Котировки бумаг X5 выросли на 29% с начала года, показав лучшую...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 16:24
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
В настоящее время индекс МосБиржи продолжает консолидацию на позитивной территории, несколько выше отметки 2720 п., отмечается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. Позитивный внешний фон сегодня не стимулирует участников российских торгов к покупкам акций...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 15:46
На текущих уровнях (вблизи 64 руб./долл.) рекомендуем продавать рубль - Райффайзенбанк
При сохранении цен на нефть (58,3 долл./барр. в среднем с начала октября) и курсе рубля вблизи текущих уровней сальдо счета текущих операций в 4 кв. составит всего 4-5 млрд долл., сообщается в обзоре Райффайзенбанка. "Этого окажется недостаточным для покрытия покупок валюты ЦБ РФ (мы ожидаем их в...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 15:45
Рубль днем ускорил темпы роста к доллару и евро на ожидании переговоров между США и КНР и на фоне дорожающей нефти
Москва. 11 октября. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР и на фоне активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
11 октября 2019 года 15:20
Сохраняем осторожность относительно долгосрочных перспектив фунта - Saxo Bank
Фунт стерлингов показал наибольший рост за несколько месяцев, когда премьер-министр Великобритании и его ирландский коллега Варадкар сообщили, что на переговорах намечается "путь" к соглашению по Брекзиту, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Ирландский...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 14:50
На предстоящей неделе ожидаем торговлю в паре рубль/доллар на уровнях $63,50-65,70 - PremEх
На предстоящей неделе ожидается торговля в паре рубль/доллар на уровнях $63,50-65,70, говорится в обзоре PremEх. Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина на форуме в Сочи заявила, что «… тренды в инфляции … позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали». По мнению...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 14:24
Дивиденды окажут поддержку отечественным акциям - Промсвязьбанк
На конец 3 кв. ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи, согласно консенсусу Bloomberg, составляет около 6,8%. Это уже выше уровня доходности 2-х летних ОФЗ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. А спрэд между доходностью десятилетних гособлигаций и дивдоходностью индекса МосБиржи находится...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 13:23
Goldman Sachs повысил рекомендацию для GDR ЛУКОЙЛа до "покупать"
Goldman Sachs повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг составляет $100 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала...    читать дальше
.
11 октября 2019 года 13:02
На валютных площадках развивающихся рынков сохраняется неоднозначная ситуация - ИК "Велес Капитал"
В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем на валютных площадках развивающихся рынков сохраняется неоднозначная ситуация, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Большая часть валют демонстрирует укрепление. Среди них, например, российский рубль, южноафриканский рэнд и...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.