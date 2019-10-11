Рынок акций РФ на неделе вырос вместе с миром в ожидании торговой сделки США-КНР

Рынок акций РФ на прошедшей неделе вырос вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на ожиданиях торговой сделки США и Китая, что на время отодвинуло на второй план опасения замедления мировой экономики. На этом фоне несколько повысился интерес инвесторов к рисковым активам, однако это не коснулось российских акций.

Так, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 3 по 9 октября составил, как и неделей ранее, $80 млн. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали отток капитала на уровне $10 млн против $40 млн неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 7 по 11 октября индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 2708,07 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1329,63 пункта на фоне снижения доллара до 64,16 руб./$1 (-0,46 рубля) и роста декабрьской нефти Brent на 2,8% или $1,64.

Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста вслед за подросшей нефтью, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы после известий о потенциальных сложностях в торговых переговорах США и Китая. индекс МосБиржи поднялся к 2720 пунктам, при этом лидерами роста выступили бумаги нефтяных компаний, Сбербанка (+2,2%) и "Газпрома" (+2,1%).

По сообщениям западных СМИ, китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах. Нефть Brent превысила $59 за баррель, отыгрывая статистику Baker Hughes о снижении числа активных буровых седьмую неделю подряд (-3 штуки, до 710 единиц).

Во вторник рынок акций РФ просел вслед за мировыми площадками из-за сомнений инвесторов в прогрессе торговых переговоров США и КНР, при этом индексы МосБиржи и РТС смогли удержать круглые рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно.

В ходе встреч китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения (в частности, Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий). Трамп ранее неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем. Нефть Brent откатилась к $58 за баррель.

В среду рынок акций РФ вновь вырос вслед за миром в ожидании старта торговых переговоров США и Китая, отношение к перспективам которых на рынках сложились неоднозначными; лидировали в росте акции "Мобильных телесистем" (+3%) после известий, что компания не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Индекс МосБиржи превысил 2710 пунктов, РТС поднялся к 1320 пунктам на фоне укрепления рубля, нефть Brent вернулась к $59 за баррель.

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов за первое полугодие акции "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,7%), ПАО "Полюс" (-1,4%) и "НОВАТЭКа" (-1,1%).

Минторг США внес 28 китайских организаций в "черный список" за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР. Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Пекин в среду потребовал от Вашингтона снять ограничения с китайских технологических фирм, назвав это решение "вмешательством в дела КНР". Между тем, по данным СМИ, Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США, но пока не готов к заключению всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в октябре и в декабре.

Газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.

В четверг рынок акций РФ обновил недельные максимумы индексов на фоне подъема мировых площадок и нефти на надеждах, что торговые переговоры США и Китая завершатся заключением соглашения, поскольку инвесторы устали от неопределенности. Индекс МосБиржи превысил 2720 пунктов, РТС - 1330 пунктов. Хуже рынка выглядели просевшие после дивидендной отсечки акции "Роснефти" (-2,9%) и "ВСМПО-Ависма" (-4,4%), а также упавшие на 11% на корпоративных новостях бумаги "Группы компаний ПИК" (на рынке был продан пакет из 2,15% акций через процедуру ускоренного формирования книги заявок по цене заметно ниже вторичного рынка).

США дали сигнал о готовности пойти на уступки в переговорах с КНР. В частности, СМИ сообщили, что администрация президента США планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Нефть Brent поднялась в район $59,5 за баррель.

В пятницу оптимистичные настроения на рынках сохранились в ожидании успешных итогов торговых переговоров США и Китая. Трамп сообщил, что проведет 11 октября личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ за закрытыми дверями в Белом доме. По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин. Нефть Brent протестировала рубеж $60 за баррель.

Между тем, на рынке акций РФ оптимизм был омрачен обвалом акций "Яндекса" (-18,4%) на рекордных оборотах (более 11,896 млрд рублей), которые развернули индексы вниз (вес бумаг "Яндекса" в индикаторах составляет порядка 5%) после начала обсуждения в Госдуме РФ законопроекта, предлагающего ввести понятие "значимого информационного ресурса сети интернет" и установить требование к таким ресурсам иметь не более 20% иностранного участия в уставном капитале. По словам инициатора законопроекта, депутата из фракции "Единая Россия" Антона Горелкина, проект закона о значимых ресурсах нацелен на "Яндекс" и Mail.ru.

В итоге индекс МосБиржи откатился в район 2700 пунктов, индекс РТС - ушел ниже 1330 пунктов. Также просели в пятницу акции "АЛРОСА" (-3,6%) и "Мобильных телесистем" (-1,7%) из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Татнефти" (+5%), "Сургутнефтегаза" (+4% и +4% "префы"), "Газпрома" (+3%); хуже рынка оказались акции "Яндекса" (-17%), "Группы компаний ПИК" (-14%), ГДР X5 Retail Group (-7%).

Рынок акций на следующей неделе останется в русле общемировых тенденций, отыгрывая итоги торговых переговоров США и Китая. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2680-2750 пунктов, для индекса РТС - 1300-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".