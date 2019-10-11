Цены евробондов РФ за неделю слегка снизились вслед за UST на ожиданиях торговых переговоров США и Китая

Москва. 11 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного роста процентных ставок US Treasuries.

Начало недели в целом было относительно спокойным для рынка отечественных евробондов - цены большинства выпусков демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне слабых изменений на рынке базовых активов. Инвесторы ждали реакции основных мировых центробанков на слабую макроэкономическую статистику, которая выходила в начале октября. Участники рынка склонялись к тому, что риски рецессии в развитых странах нарастают и существует возможность дальнейшего снижения процентных ставок, в том числе со стороны Федрезерва США. При этом поддержку российским активам оказывали такие факторы, как положительное сальдо торгового и платежного балансов, а также отсутствия дефицита бюджета.

Вместе с тем 8 октября инициатива в секторе российских евробондов плавно перешла к продавцам на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам перед очередным раундом торговых переговоров между США и Китаем. У участников рынка возникли опасения относительно позитивного исхода переговоров после целого ряда негативных новостей из США. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, администрация президента США Дональда Трампа активно обсуждает вопрос о возможности введения ограничений на движение капитала в Китай, причем в особенности фокусируется на ограничениях для инвестиций государственных пенсионных фондов в китайские акции.

Кроме того, Минторг США внес ряд китайских компаний, в том числе производителя систем видеонаблюдения Hikvision, в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий. Представители администрации Трампа называли Hikvision, акции которой включены в MSCI All Country World Index, в числе компаний, представляющих угрозу для американских инвесторов.

В середине недели активность инвесторов на рынке отечественных евробондов снизилась, при этом в отсутствие внешних триггеров ценовые колебания большинства выпусков не выходили за рамки 10-15 базисных пунктов.

Новая волна ценового снижения накрыла мировые долговые рынки 9 октября вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств, сформировавшейся на ожиданиях позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Снизившийся интерес инвесторов к "защитным активам", каковыми традиционно выступают US Treasuries, привел к росту их доходности, в частности, процентные ставки десятилетних бумаг выросли в четверг на 5-6 базисных пунктов.

В последний день недели расстановка сил на мировых рынках не изменилась по сравнению с предыдущим днем - укрепившиеся надежды инвесторов на прогресс в урегулировании торгового конфликта США и Китая толкали вверх рисковые активы и вновь оказывали давление на котировки US Treasuries, что в свою очередь негативно влияло на динамику российских еврооблигаций. Оптимизм участников рынка поддержали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, встреча Трампа с Лю Хэ состоится в 14:45 (21:45 по МСК). Она будет закрыта для прессы. Инвесторы восприняли это как позитивный сигнал, потому что ранее СМИ писали, что такая встреча, которая станет первой на столь высоком уровне с июля, произойдет только в случае, если торговые переговоры будут успешными.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла всего на 0,04% и составила 113,69% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 6 базисных пунктов и 11 октября составил 135 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 0,75% (их доходность выросла на 5,5 пункта - до 4,095% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,78% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 18 пунктов - до 216 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 0,88% (их доходность выросла на 5,5 базисных пункта и составила 4,12% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в цене за неделю 0,34%, подешевев до 106,3% от номинала (его доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,315% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,3%, до 109% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов и составила 3,23% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,28% (их спред к US Treasuries сузился на 13 пунктов и составил 86 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе могут слегка подрасти на фоне прогнозируемой благоприятной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, поддержку активам развивающихся стран, в том числе российским еврооблигациям, будут оказывать в целом позитивные итоги состоявшихся в Вашингтоне 10-11 октября торговых переговоров США и Китая. Кроме того, активность покупателей будут стимулировать позитивные внутренние макроэкономические данные, такие как положительное сальдо торгового и платежного балансов, а также профицитность бюджета.