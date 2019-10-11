При поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина рубль может пойти в сторону 63 за доллар - "Открытие Брокер"

Рубль продолжает отыгрывать улучшение внешнего фона и заявления главы ЦБ РФ о возможном более быстром снижении ставки, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. По мнению эксперта, при поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина укрепление рубля может ускориться, и уже на будущей неделе речь может пойти о движении в сторону 63 за доллар.

К середине Московских торгов баррель Brent стоил около 3825 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,12%, недельная осталась на уровне 7,13%, а месячная снизилась до 7,12%. Накануне глава ЦБ РФ Э. Набиуллина говорила о том, что текущие тенденции в инфляции могут способствовать более быстрому снижению ставки, чем предполагалось ранее.

"ЦБ РФ пока не менял диапазон нейтральных ставок 6,00%-7,00%, однако замедление роста цен может спровоцировать более агрессивное смягчение. К 7 октября инфляция в РФ замедлилась до 3,86%. Если вычесть повышение НДС на 2% в начале года, то рост цен вовсе станет сравнимым с инфляцией в США. Соответственно, на этом фоне рынок ОФЗ демонстрирует падение доходностей", - отмечает Андрей Кочетков.