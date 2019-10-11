Рубль днем ускорил темпы роста к доллару и евро на ожидании переговоров между США и КНР и на фоне дорожающей нефти

Москва. 11 октября. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР и на фоне активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 64,08 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,82 руб./EUR1, подешевев на 12,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,28 копейки - до 67,11 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 51,79 копейки, до 64,2237 руб./$1, и уменьшил курс евро на 57,03 копейки, до 70,7296 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил темпы повышения к доллару и евро днем в пятницу в ожидании позитивных новостей относительно торговых переговоров между США и Китам, которые стартовали в Вашингтоне в четверг. Как следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Встреча состоится в пятницу в 14:45 (21:45 по МСК) в Овальном кабинете Белого дома. Она будет закрыта для прессы. Следующее мероприятие президента запланировано через полтора часа.

Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином в четверг, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров, но не готов идти на уступки по ключевым спорным вопросам.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, улучшение настроений на глобальных рынках на фоне старта торговых переговоров США-Китай способствует восстановлению позиций валют развивающихся стран. "Большое значение для дальнейшей динамики всей группы валют EM будут иметь итоги торговых переговоров. При сохранении оптимизма на рынках пара "доллар-рубль" может продолжить снижение с целью в районе 64 руб./$1, однако в среднесрочной перспективе при текущих вводных считаем потенциал дальнейшего укрепления рубля ограниченным. (. . .) Дополнительную поддержку российской валюте может оказывать продолжающееся ралли на российском долговом рынке. После вчерашних комментариев главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что "показатели инфляции позволяют быстрее смягчать денежно-кредитную политику", доходности на долговом рынке РФ продолжили снижение (доходность десятилетних бумаг опустилась в район 6,7-6,72%), и приток спекулятивного капитала в ОФЗ может способствовать продолжению позитивного импульса в рубле", - отметил Поддубский.

"Инвесторы по-прежнему надеются на достижение компромисса в торговых переговорах. В частности, надежды на такой сценарий заметно возросли накануне после новостей о вероятном участии в пятничном диалоге Дональда Трампа. О позитивных ожиданиях рынка свидетельствуют в том числе коррекция индекса доллара в пятницу, при этом защитные японская иена и швейцарский франк демонстрируют незначительное ослабление. Дополнительную поддержку рубль также получал с нефтяного рынка, где стоимость марки Brent в утренние часы поднялась выше $60 за баррель. Росту котировок способствовали как ожидания достижения торгового урегулирования, так и инцидент с иранским танкером в Красном море, который может усилить геополитическую напряженность", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль может завершить текущую неделю на оптимистичной ноте и протестировать отметку 64 в паре с долларом, если сегодняшняя встреча между Трампом и вице-премьером Китая пройдет позитивно. Тем не менее, мы не считаем, что текущая ситуация по торговым переговорам станет драйвером для рисковых активов и рубля в долгосрочной перспективе, поэтому мы сохраняем свой прогноз на ослабление российской валюты к концу текущего года", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов в пятницу на новости о нападении на иранский танкер в Красном море и на оптимизме по поводу американо-китайских торговых переговоров.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,39% - до $59,92 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,62%, до $54,42 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,8%.

Представитель МИД Ирана в пятницу подтвердил, что иранский танкер стал жертвой нападения в Красном море. Танкер был атакован дважды и получил повреждения. Он отметил, что расследование инцидента продолжается, и не стал называть возможных виновников нападения.

Ранее в компании-владельце танкера National Iranian Tanker Company (NITC) сообщили, что на танкере, находившимся примерно в 96 км от саудовского порта Джидда, произошли два взрыва - с интервалом примерно в 20 минут, и их причиной, судя по всему, стали ракетные атаки.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного снизились в пятницу. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на уровне предыдущего торгового дня - 7,13% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,12% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 1 б.п. - до 7,12% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 2 б.п. - до 7,17% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 б.п. - до 7,24% годовых.