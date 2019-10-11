Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк

Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа Антонова, остается неопределенной, вера инвесторов в потепление отношений может быть подорвана в любой момент, что подтолкнет золото к росту.

Среди участников рынков крепнет убеждение в необходимости снижения ключевой ставки ФРС, что нашло подтверждение в протоколе FOMC с последнего заседания. Большинство членов комитета выступили за необходимость снижения ключевой ставки на 25 б.п. в сентябре и рассматривают возможность как минимум еще одного снижения до конца года в пользу которого говорят слабые статданные по американской экономике. Поддержку ценам оказывает и продолжающееся увеличение позиций в золотых ETF фондах, которые уверенно приближаются к максимумам 2012г.

"Учитывая сохраняющуюся высокую волатильность цен на золото, на ближайшую неделю ориентируемся на движение в диапазоне 1480-1520 долл./унц. Если позитив от торговых переговоров сохранится, то цена золота предпримет попытку движения к его нижней границе, - прогнозирует эксперт Промсвязьбанка.