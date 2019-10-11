Дивиденды окажут поддержку отечественным акциям - Промсвязьбанк

На конец 3 кв. ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи, согласно консенсусу Bloomberg, составляет около 6,8%. Это уже выше уровня доходности 2-х летних ОФЗ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. А спрэд между доходностью десятилетних гособлигаций и дивдоходностью индекса МосБиржи находится на исторических минимумах. Многие компании РФ идут по пути увеличения доли чистой прибыли, выплачиваемой в качестве дивидендов, и эта тенденция, по мнению экспертов банка, имеет шансы на сохранение в ближайшие годы.

"Относительно других DM и EM дивидендная доходность российского рынка смотрится весьма привлекательно, - отмечают аналитики Промсвязьбанка. - Недооценка российского рынка обусловлена отчасти низкими темпами роста прибыльности компаний, отчасти – превалированием в структуре индекса циклических компаний. Высокая дивидендная доходность российских акций – фактор, который будет сдерживать развитие негативной тенденции в случае масштабной коррекции на глобальных рынках".

По оценкам специалистов банка, с фундаментальной точки зрения индекс МосБиржи сохраняет потенциал роста 3332 пункта. НО с учетом неблагоприятной внешней конъюнктуры, вряд ли будет достигнут в среднесрочной перспективе.

"Из изменений оценок на фоне роста котировок золота и никеля отметим пересмотр вверх целевых уровней по акциям Норникеля и Полюс. Фундаментальная цена была снижена для Северстали, Магнита и РусГидро", - напоминают аналитики.

Индекс МосБиржи в 3 кв. тестировал зону 2800+ п., но не смог закрепиться выше ввиду ухудшения конъюнктуры мировых рынков. "За счет Газпрома текущие уровни индекса выше наших прогнозов начала года, - указывают эксперты Промсвязьбанка. - Рынок остается привлекательным как фундаментально, так и технически, и в отсутствие шоков имеет пространство для роста в район 2910 пунктов. Однако на перспективу нескольких месяцев мы настроены по рынку консервативно из-за заметных внешних конъюнктурных рисков и ожидания некоторого отката рублевой стоимости нефти. Но улучшение инвестпрофиля и ожидания позитивных корпоративных триггеров позволяют нам повысить таргет до 2640 пунктов по индексу МосБиржи на конец года. В 4 кв. поддержать рынок может решение правления Газпрома по изменению дивидендной политики компании и стартовавшее начало новой программы обратного выкупа акций Лукойла".