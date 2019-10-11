Рынок акций РФ утром растет вслед за миром на ожиданиях итогов переговоров США-КНР, упали МТС и АЛРОСА из-за отсечки

Москва. 11 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжает подъем вслед за мировыми площадками на ожиданиях оптимистичных торговых переговоров США и Китая, индекс МосБиржи превысил отметку 2730 пунктов (максимум с начала октября), хотя его рост сдерживается укреплением рубля; упали акции "Мобильных телесистем" и "АЛРОСА" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2730,14 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1339,9 пункта (+0,7%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 3,7%.

Доллар подешевел до 64,19 рубля (-0,27 рубля).

Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (+2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-3,7%, до 70,47 рубля, дивиденды 3,84 рубля за первое полугодие), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-3,2%), "Мобильных телесистем" (-2,6%, до 265,55 рубля, дивиденды 8,68 рубля за первое полугодие), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

Индексы в США в четверг выросли, внимание рынка было сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Президент США Дональд Трамп в пятницу проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом. Сообщается, что встреча состоится в 14:45 (21:45 МСК) в Овальном кабинете Белого дома и она будет закрыта для прессы.

Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%), "плюсуют" "Европа (FTSE топчется на месте, CAC40 и DAX растут на 0,3-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%) в ожидании новостей с переговоров США-КНР.

"Мы только что завершили переговоры с Китаем, все идет очень хорошо, завтра тоже будут переговоры", - заявил президент США Дональд Трамп журналистам накануне.

Это станет первой личной встречей между представителями двух стран на таком высоком уровне с конца июля, пишет Bloomberg.

Нефть в пятницу также дорожает на сигналах прогресса на торговых переговорах США с Китаем, цена Brent находится на $1,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,36 за баррель (+2,1% и +1,3% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,64 за баррель (+2% и +1,8% в четверг).

С начала недели Brent и WTI прибавили более 2%.

По словам эксперта "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций РФ поднимается на благоприятном внешнем фоне. Утром ускорился рост цен на нефть Brent, которая превысила $60 за баррель, чему способствовали новости о взрыве нефтяного танкера. Инвесторы стали в большей степени оптимистичны относительно результатов проходящих переговоров США и Китая по торговым вопросам, после того как американская сторона указала время пятничной встречи Трампа и Лю Хэ.

Рубль уверенно укрепляется. Российскую валюту, которая дорожала на фоне падения ставок, теперь поддерживают и цены на нефть. В то же время сильный рубль не на руку акциям экспортеров, отмечает эксперт.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для роста стали сообщения со стороны США и Китая о намерении достичь торгового соглашения. Однако в ходе предыдущих встреч и после них такие заявления рынки слышали неоднократно. Поэтому делать ставку на то, что стороны обо всем договорятся, и начинать покупать акции "широким фронтом" преждевременно - подъем рынка акций сдерживается отсутствием притока свежих денег.

Спекулятивно лучше рынка выглядят акции нефтяных компаний, прежде всего "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Роснефть". Также интересны черные металлурги: на них хоть и оказывает давление укрепляющийся рубль, но они сильно упали за последнее время, а цены на металлы подрастают. Сбербанк тестирует сопротивление 230 руб.

Отчет ОПЕК продемонстрировал снижение добычи нефти странами-членами организации в сентябре на 1,3 млн б/с, основной вклад в это внесло падение производства в Саудовской Аравии, поэтому данный факт можно считать отыгранным. Однако в пятницу цены продолжили рост, Brent может нацелиться на $62 за баррель на позитивной информации с торговых переговоров США-КНР. Ближайшей целью роста нефти выступает отметка $64 за баррель, но далеко не факт, что котировки смогут туда дойти, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, пессимистичные настроения на рынках накануне развеял Трамп, который в своем очередном твите подтвердил встречу с вице-премьером Китая Лю Хэ в пятницу. Тем самым были опровергнуты слухи о сокращении программы переговоров. Возможный позитивный исход переговоров США и Китая, даже в частичной форме, снимет часть рисков замедления мировой экономики, а это означает более устойчивый спрос на товары российского экспорта.

Нефть продолжает отыгрывать перспективы заключения соглашения между США и КНР. Кроме того, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил о том, что рассматриваются все варианты дальнейших действий, включая расширение ограничений по добыче, но решение будет приниматься на декабрьской встрече. В самом картеле снизили ожидания роста спроса в текущем году на 40 тыс. б/с (до 0,98 млн б/с) - до 99,8 млн б/с. Позитивный исход переговоров США и КНР может поправить ущерб, который был нанесен нефти и ее потреблению.

США и КНР пока не огорчают рынок своими противоречиями, а сохраняют надежду на заключение, как минимум, промежуточной сделки по торговым вопросам. Более того, даже по направлению британского "развода" с Евросоюзом появляются надежды. На этом фоне российский рынок акций может прибавить 0,5-1%, а рубль укрепиться до 64,0 руб./$1, считает Кочетков.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также констатирует, что негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался - это подогрело аппетит к рисковым активам на мировых рынках.

Китайская сторона показала большее, чем ожидалось, стремление к обсуждению наиболее спорных вопросов в торговом противостоянии, тем самым приблизив заключение "промежуточной сделки". Рынки также получили позитивную оценку результатам первого дня встречи и от Трампа, который в пятницу планирует обсудить наиболее острые вопросы с вице-премьером Китая Лю Хэ. Вполне возможно, что сторонам удастся сблизить позиции, пока же конкретных действий в этом направлении предпринято не было. Известно, что наиболее плотно ведутся переговоры по вопросам интеллектуальной собственности. Позитива рынкам способно добавить подписание валютного соглашения или пересмотр решения об увеличении тарифов на китайский экспорт с 15 октября. Тем не менее, ситуация все еще остается неопределенной, вера инвесторов в потепление отношений США-Китай может быть подорвана в любой момент.

Если внешний фон не ухудшится, индекс МосБиржи способен вернуться в район 2730-2750 пунктов, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+8,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+6,5%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+4,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-14,6%), GDR Rus Agro (-0,8%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,848 млрд рублей (из них 2,641 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).