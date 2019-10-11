По-прежнему видны риски дальнейшего ослабления евро ближе к уровням 1,08 в паре с долларом до конца текущего года - "Нордеа Банк"

Пара EUR/USD в моменте торгуется в районе отметки 1,10. Опубликованный в четверг протокол прошедшего заседания ЕЦБ в целом подтверждает взгляд на то, что европейский регулятор продолжит стимулировать экономику с помощью монетарных инструментов, а объем покупок финансовых активов может быть увеличен в декабре с текущих 20 млрд евро в месяц до 40 млрд евро. На этом фоне по-прежнему видны риски дальнейшего ослабления евро ближе к уровням 1,08 в паре с долларом до конца текущего года, обращают внимание в своем обзоре аналитики "Нордеа Банка".