.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Активность экспортеров может постепенно возрастать, что будет оказывать поддержку российской валюте - РФПИ
.
11 октября 2019 года 11:11
Активность экспортеров может постепенно возрастать, что будет оказывать поддержку российской валюте - РФПИ
Дальнейшая цель рубля в 64/USD может быть взята уже сегодня в случае позитивных новостей из США, на это явно указывает укрепление рубля с открытия. В противном случае, отмечает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой, торги будут, вероятно, проходить в диапазоне 64,50-65,00. Новый налоговый период "не за горами", поэтому активность экспортеров может постепенно возрастать, что будет также оказывать поддержку российской валюте.
.
11 октября 2019 года 19:51
Рубль вечером умеренно повышается к доллару и евро на ожидании новостей с переговоров между США и КНР
Москва. 11 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль растет к бивалютной корзине на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР и на фоне заметно дорожающей нефти. читать дальше
.11 октября 2019 года 19:32
Рынок акций РФ на прошедшей неделе вырос вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью на ожиданиях торговой сделки США и Китая, что на время отодвинуло на второй план опасения замедления мировой экономики. На этом фоне несколько повысился интерес инвесторов к рисковым активам, однако это не коснулось российских акций. читать дальше
.11 октября 2019 года 19:25
Рынок акций РФ завершил торги откатом к 2700п по индексу МосБиржи из-за обвалившихся почти на 20% бумаг Яндекса
Москва. 11 октября. Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов из-за обвалившихся к уровням начала года бумаг "Яндекса" (их вес в индексах составляет порядка 5%) на рекордных оборотах после известий о законопроекте о значимых интернет-ресурсах; внешние рынки в это время подавали уверенные оптимистичные сигналы в ожидании успешных торговых переговоров США и Китая. читать дальше
.11 октября 2019 года 19:13
Цены евробондов РФ за неделю слегка снизились вслед за UST на ожиданиях торговых переговоров США и Китая
Москва. 11 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного роста процентных ставок US Treasuries. читать дальше
.11 октября 2019 года 18:41
При поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина рубль может пойти в сторону 63 за доллар - "Открытие Брокер"
Рубль продолжает отыгрывать улучшение внешнего фона и заявления главы ЦБ РФ о возможном более быстром снижении ставки, говорится в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова. По мнению эксперта, при поступлении позитивных новостей о переговорах Вашингтона и Пекина укрепление... читать дальше
.11 октября 2019 года 18:12
В ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем большинство валют на развивающихся рынках торговались к окончанию рабочего дня в плюсе, говорится в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. В частности, южноафриканский рэнд,... читать дальше
.11 октября 2019 года 17:25
Ориентируемся на движение цен на золото в диапазоне 1480-1520 долл./унц. в течение ближайшей недели - Промсвязьбанк
Цены на золото взяли паузу, отступив ниже 1500 долл./унц., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту спроса на рисковые активы. Тем не менее, ситуация, по мнению аналитика банка Романа... читать дальше
.11 октября 2019 года 16:50
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 8% - до $35 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. "Котировки бумаг X5 выросли на 29% с начала года, показав лучшую... читать дальше
.11 октября 2019 года 16:24
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.5% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
В настоящее время индекс МосБиржи продолжает консолидацию на позитивной территории, несколько выше отметки 2720 п., отмечается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. Позитивный внешний фон сегодня не стимулирует участников российских торгов к покупкам акций... читать дальше
.11 октября 2019 года 15:46
При сохранении цен на нефть (58,3 долл./барр. в среднем с начала октября) и курсе рубля вблизи текущих уровней сальдо счета текущих операций в 4 кв. составит всего 4-5 млрд долл., сообщается в обзоре Райффайзенбанка. "Этого окажется недостаточным для покрытия покупок валюты ЦБ РФ (мы ожидаем их в... читать дальше
.11 октября 2019 года 15:45
Рубль днем ускорил темпы роста к доллару и евро на ожидании переговоров между США и КНР и на фоне дорожающей нефти
Москва. 11 октября. Доллар и евро усилили снижение на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль ускорил темпы повышения к бивалютной корзине на ожидании позитива относительно переговоров между США и КНР и на фоне активно дорожающей нефти. читать дальше
.11 октября 2019 года 15:20
Фунт стерлингов показал наибольший рост за несколько месяцев, когда премьер-министр Великобритании и его ирландский коллега Варадкар сообщили, что на переговорах намечается "путь" к соглашению по Брекзиту, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. "Ирландский... читать дальше
.11 октября 2019 года 14:50
На предстоящей неделе ожидается торговля в паре рубль/доллар на уровнях $63,50-65,70, говорится в обзоре PremEх. Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина на форуме в Сочи заявила, что «… тренды в инфляции … позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали». По мнению... читать дальше
.11 октября 2019 года 14:24
На конец 3 кв. ожидаемая дивидендная доходность индекса МосБиржи, согласно консенсусу Bloomberg, составляет около 6,8%. Это уже выше уровня доходности 2-х летних ОФЗ, говорится в обзоре Промсвязьбанка. А спрэд между доходностью десятилетних гособлигаций и дивдоходностью индекса МосБиржи находится... читать дальше
.11 октября 2019 года 13:23
Goldman Sachs повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) с "держать" до "покупать", следует из аналитических материалов инвестбанка. Новая прогнозная стоимость этих бумаг составляет $100 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.