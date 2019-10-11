11 октября 2019 года 09:45
Утренние прогнозы: позитивный старт торгов
В пятницу аналитики прогнозируют позитивный старт фондовых торгов в России на фоне благоприятного внешнего фона.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В пятницу с утра откроемся ростом, который, скорее всего, будет продолжен в течение дня. Спекулятивно можно попробовать взять "нефтянку", прежде всего, "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть". Также интересны "черные металлурги": на них хотя и действует негативно укрепляющийся рубль, но они сильно упали за последнее время, а цены на металлы подрастают, да и про высокие дивиденды забывать не следует".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. США и КНР пока не огорчают рынок своими противоречиями, а сохраняют надежду на заключение, как минимум, промежуточной сделки по торговым вопросам. Нефть дорожает, азиатские рынки растут. Более того, даже по направлению британского "развода" с Евросоюзом появляются надежды. Соответственно, можно ждать от российского рынка роста в пределах 0,5-1%".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Динамика глобальных рынков и уверенный рост нефтяных котировок в пятницу заставляют рассчитывать на продолжение позитивной динамики. При неухудшении текущих условий индекс МосБиржи способен вернуться в район 2730-2750 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить восходящее движение в диапазон 2740-2750 пунктов. Этому способствует заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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