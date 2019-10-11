Мировые рынки растут

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг ростом. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно понимаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг ростом, все внимание рынка было сосредоточено на торговых переговорах США и Китая.

Президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, следует из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом.

Сообщается, что встреча состоится в пятницу в 14:45 (21:45 по мск) в Овальном кабинете Белого дома. Она будет закрыта для прессы.

Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Опубликованные в четверг статданные указали, что инфляция в США в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре 2019 года выросли на 1,7% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали усиления инфляции до 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в сентябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В августе они выросли на 0,1%, и аналитики ожидали сохранения такой же динамики и в сентябре.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс., с пересмотренных 220 тыс. до 210 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Число заявок стало минимальным с середины сентября. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали увеличения показателя на 1 тыс. с ранее указанных 219 тыс., до 220 тыс.

Акции Nike подорожали на 1,2% после того, как аналитики Oppenheimer увеличили прогноз котировок бумаг компании.

Стоимость бумаг PG&E упала на 29% на сообщении о том, что суд в Сан-Франциско разрешил держателям облигаций калифорнийской генерирующей компании представить альтернативный план по ее выводу из банкротства, пишет MarketWatch.

Акции Apple Inc. выросли на 1,35%, поскольку аналитики Longbow Research улучшили рекомендацию для бумаг до "покупать" на фоне роста спроса на iPhone 11.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг повысился на 150,66 пункта (0,57%) - до 26496,67 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,73 пункта (0,64%), составив 2938,13 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов выросло на 47,04 пункта (0,6%) - до 7950,78 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно понимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы следят за ходом торговых переговоров между США и Китаем, которые стартовали в Вашингтоне в четверг.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличивается на 1,15%, более широкий Topix - на 0,9%.

Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%, Shenzhen Composite - на 0,3%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,4%.

Южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, индийский BSE Sensex - на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%. австралийский S&P/ASX 200 првысился на 0,9%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%.

"Мы только что завершили переговоры с Китаем, все идет очень хорошо, завтра тоже будут переговоры", - заявил президент США Дональд Трамп журналистам накануне.

В пятницу вечером президент проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом. Ранее СМИ писали, что Лю Хэ встретится с Трампом в случае успеха на переговорах.

Это станет первой личной встречей между представителями двух стран на таком высоком уровне с конца июля, пишет Bloomberg.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

"Инвесторы начинают верить, что в конце этого туннеля торговой войны забрезжил свет", - отметил аналитик AxiTrader Стивен Иннз.

Акции японской Fast Retailing в ходе торгов подскочили на 2,6% после того, как крупнейший розничный продавец одежды в Азии, отчитался о рекордной прибыли по итогам прошлого финансового года.

Операционная прибыль компании, владеющей брендом Uniqlo, за 12 месяцев по 31 августа выросла на 9% в годовом выражении и достигла 257,63 млрд иен ($2,4 млрд), а выручка увеличилась на 7,5% - до 2,29 трлн иен.

Цена бумаг японского автопроизводителя Honda повысилась на 2,1%, нефтедобывающей компании Inpex - на 3,1%.

Котировки бумаг китайской нефтегазовой госкорпорации CNOOC подскочила на 4%, интернет-гиганта Tencent - на 2,5%, девелопера Sun Hung Kai - на 4%.

Стоимость акций южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличилась на 1,8%.

Капитализация австралийских горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto растет более чем на 2%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе азиатских торгов в пятницу после существенного роста накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подорожали на $0,42 (0,71%) - до $59,52 за баррель. На торгах в четверг цена увеличилась на $0,78 (1,34%) и составляла на закрытие $59,1 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,36 (0,67%), до $53,91 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,96 (1,83%), до $53,55 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 1,9%.

Как стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом, президент США Дональд Трамп в пятницу вечером проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Ранее СМИ писали, что в случае, если стартовавшие накануне торговые переговоры зайдут в тупик, китайская делегация может покинуть Вашингтон в тот же день, а если наметится прогресс, Лю Хэ может встретиться с Трампом.

По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре. Взамен Китай готов пойти на некоторые уступки, в том числе увеличить закупки в Штатах сельхозтоваров.

Вместе с тем аналитик Philip Futures Pte Бенджамин Лю предупредил, что рост цен на нефть может оказаться непродолжительным. "Слабый рост мировой экономики и растущая добыча сланцевой нефти в США станут ограничителями "бычьего" тренда", - отметил эксперт.