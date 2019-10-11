Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут подрасти на внешнем позитиве

Москва. 11 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне ожиданий итогов торговых переговоров между США и Китаем, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг ростом, все внимание рынка было сосредоточено на торговых переговорах США и Китая. Президент США Дональд Трамп проведет в пятницу личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона активно понимаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы следят за ходом торговых переговоров между США и Китаем, которые стартовали в Вашингтоне в четверг. Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 1,04%. Китайский Shanghai Composite поднялся на 0,6%, Shenzhen Composite - на 0,3%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 2,4%. Южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, индийский BSE Sensex - на 0,2%, индонезийский Jakarta Composite - на 1%. австралийский S&P/ASX 200 првысился на 0,9%, новозеландский NZX 50 - на 0,3%.

"Мы только что завершили переговоры с Китаем, все идет очень хорошо, завтра тоже будут переговоры", - заявил президент США Дональд Трамп журналистам накануне. В пятницу вечером президент проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, стало известно из расписания мероприятий, опубликованного Белым домом. Ранее СМИ писали, что Лю Хэ встретится с Трампом в случае успеха на переговорах. Это станет первой личной встречей между представителями двух стран на таком высоком уровне с конца июля, пишет Bloomberg.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают активно расти в ходе азиатских торгов в пятницу после заметного повышения накануне, вызванного сигналами прогресса на торговых переговорах США с Китаем. Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 2,12% - до $60,35 за баррель. На торгах в четверг цена увеличилась на 1,34% и составляла на закрытие $59,1 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени увеличилась на 1,92%, до $54,58 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на 1,83%, до $53,55 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций выросла в четверг в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,444 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,592 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 октября вырос по отношению к предыдущему торговому дню на 0,09% и составил 107,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 636,47 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ВЭБ.РФ-001Р-16" (+0,79%), "Роснефть БО-03" (+0,77%) и "РЖД-23" (+0,69%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-78R" (-0,33%), "ГТЛК-001Р-13" (-0,29%) и "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (МКБ) завершил размещение 3-летних инвестиционных облигаций серии БСО-П05, реализовав весь выпуск на 350 млн рублей. Размещение прошло 10 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 3,25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны годовые. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Выпуск размещался в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 4,02% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_EV_BSK-48m-001Р-142R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 40 млн 193 тыс. рублей. Срок обращения выпуска - 4 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,774% годовых. Кроме того, по выпуску предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) планирует 16 октября собирать заявки на 3-летние облигации объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,75-8,00% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,98-8,25% годовых. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 30% от номинала гасятся в даты выплат 8-го и 10-го купонов, оставшиеся 40% - в дату выплаты последнего, 12-го купона. Техразмещение предварительно запланировано на 24 октября. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок летом - в июле и июне текущего года. В июле он разместил 3-летние облигации на сумму 3 млрд рублей по ставке 8,5% годовых.

Тойота банк 17 октября проведет сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,5-7,6% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,64-7,74% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 25 октября. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Он разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей по ставке 8,75% годовых.

Росбанк (MOEX: ROSB) (ранее эмитентом данных облигаций был банк "ДельтаКредит") установил ставку 9-20-го купонов облигаций серии БО-08 на уровне 1% годовых. Росбанк является правопреемником банка "ДельтаКредит". Выпуск объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 10 лет банк разместил в октябре 2015 года по ставке 12,4% годовых. Ставка текущего купона также 1% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 23 октября.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 42-го купона облигаций 4-й серии в размере 9,75% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в июле 2009 года, был реструктуризирован. Согласно новой эмиссионной документации облигациям 4-й серии продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 41-го купона - 10% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года.