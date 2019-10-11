Индекс МосБиржи откроется заметным приростом - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное, это создает условия открытия индекса МосБиржи с заметным приростом, сообщается в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,31%) и РТС (+1,02%) вновь завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее повышение долларового индекса РТС было обеспечено за счет продолжившейся тенденции к укреплению курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Вместе с тем в первой половине дня оба указанных индекса достаточно прочно закрепились на негативной территории. Они сумели выйти в "плюс" лишь под влиянием явного вечернего улучшения состояния внешнего фона.

В пятницу утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют достаточно сильное повышение стоимости в пределах 0,4-0,6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1,1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,7%. Японский Nikkei225 вырос на 1,1%.

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным повышением около 0,3-0,5%, в районе 2730-2735 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 пунктов. После позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить восходящее движение в диапазон 2740-2750 пунктов. Этому способствует заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.