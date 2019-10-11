Позитивная информация с торговых переговоров может увести котировки нефти ближе к 62 долларам - Алор Брокер

Отчет ОПЕК в четверг продемонстрировал снижение производства нефти странами-членами организации в сентябре на 1,3 млн баррелей в день. Основной вклад в это внесло падение производства в Саудовской Аравии, поэтому данный факт можно считать уже отыгранным. Однако в пятницу "черное золото" продолжает расти и начинает тестировать отметку 60 долларов за баррель. Скорее всего, данный уровень будет пройден, а позитивная информация с торговых переговоров может увести котировки ближе к 62 долларам, где хотя бы половину "лонгов" нужно фиксировать. Ближайшей целью роста нефти видится отметка 64 доллара, но далеко не факт, что котировки смогут туда дойти, отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.