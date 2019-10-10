Рынок акций РФ обновил недельные максимумы вслед за миром в надежде на удачные итоги переговоров США и Китая

Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в четверг обновил недельные максимумы индексов на фоне подъема мировых площадок и нефти на надеждах, что торговые переговоры США и Китая завершатся заключением соглашения, поскольку инвесторы устали от неопределенности; хуже рынка выглядели просевшие после дивидендной отсечки акции "Роснефти" и "ВСМПО-Ависма", а также упавшие на 11% на корпоративных новостях бумаги "Группы компаний ПИК".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2721,51 пункта (+0,3%, утром индекс опускался в район 2695 пунктов), индекс РТС - 1330,92 пункта (+1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%, несмотря на укрепление рубля.

Доллар упал до 64,42 рубля (-0,47 рубля).

Лидировали в росте акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-11,2%, до 342 рублей) на новостях, что компания Firlibia Holdings Limited, принадлежащая Марку Роудсу, продала на рынке 14,2 млн акций группы (примерно 2,15% капитала) через процедуру ускоренного формирования книги заявок по цене заметно ниже вторичного рынка. По сообщению Bloomberg, цена размещения составила 345 рублей за акцию.

Также просели акции "ВСМПО-Ависма" (-4,4%, до 16,96 тыс. рублей; дивиденды за первое полугодие - 884,6 рубля на акцию), "Роснефти" (-2,9%, до 409 рублей; дивиденды за полугодие - 15,34 рубля на акцию), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

В Азии в четверг преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,8%), также подрастает Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-1,3%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,9%).

Газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на источники, что представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя первоначально предполагалось, что консультации продлятся два дня. Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому неизвестно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока.

Американская сторона также сигнализирует о готовности пойти на уступки. В частности, СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

Инфляция в США в сентябре осталась на уровне августа - потребительские цены выросли на 1,7%, тогда как аналитики ожидали ускорения показателя до 1,8%.

Нефть в четверг возобновила рост в ожидании оптимистичных новостей с торговых переговоров. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,72 за баррель (+0,7%), ноябрьская цена WTI - $53,21 за баррель (+1,2%).

Согласно вышедшему в четверг ежемесячному отчету ОПЕК, предложение нефти со стороны стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году увеличится на 1,82 млн баррелей в сутки - до 64,26 млн б/с, эта оценка на 160 тыс. б/с меньше, чем сделанная месяц назад.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, торговые переговоры США и Китая осложнились, еще не начавшись, а попытки смягчить напряженность вызвали рост волатильности на рынках. "АЛРОСА" сообщила о падении объема продаж в январе-сентябре на 34% по объему и на 33,5% по стоимости. Однако рынок уже давно провел переоценку бумаг с учетом подобного сценария. В бумагах "Мобильных телесистем" наблюдался небольшой рост перед дивидендной отсечкой. Давление на акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4%) оказали заявления главы правительства о необходимости ликвидации региональной дискриминации банков или устранении комиссий внутрибанковских переводов между региональными отделениями. Активность торгов на рынке заметно снизилась на фоне ожидания новостей с американо-китайских торговых переговоров.

Поводом для укрепления рубля может быть сразу несколько факторов. Если США и КНР не договорятся, то от ФРС может потребоваться дальнейшее смягчение денежной политики. Если договорятся, то торговая война пойдет на спад, а спрос на сырьевые ресурсы - на рост. Впрочем, нельзя сбрасывать и внутренние факторы. Инфляция в РФ замедлилась до 3,86% к 7 октября, что открывает путь к снижению ставки ЦБ РФ, а то и двум до конца года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также указала на то, что текущая инфляция и тренды в ней могут способствовать более быстрому смягчению ДКП, чем предполагалось ранее. Соответственно, подобные ожидания стимулируют инвестиции в российские ОФЗ, а через них в рубль.

Нефть выросла за счет ослабления доллара. В ОПЕК снизили прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 0,98 млн б/с (до 99,8 млн б/с). Прогноз роста спроса в 2020 году не изменился и составил 1,08 млн б/с прироста (до 100,88 млн б/с), отмечает аналитик.

По словам эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, накануне рынки снижались на фоне информации китайской стороны о том, что переговоры США и Китая на уровне заместителей, призванные подготовить начинающуюся в четверг встречу на высоком уровне, провалились и представители Китая намерены уже в четверг покинуть Вашингтон. Однако затем администрация президента США опровергла эту информацию, и мировые рынки начали восстанавливаться.

Пока ситуация с торговыми переговорами свидетельствует, скорее, о вероятном прогрессе, согласно данным источников, знакомых с развитием этого процесса. Администрация президента США обсуждает возможность заключения с Китаем валютного соглашения в рамках первичной ограниченной сделки, которая может привести к приостановке увеличения пошлин на китайские товары, отложенного до 15 октября. Данный валютный пакт, согласованный ранее в этом году до предыдущего срыва торговых переговоров, по мнению Вашингтона, станет частью первого этапа заключения всеобъемлющей торговой сделки с Пекином. За этим должны последовать переговоры по таким ключевым вопросам, как проблема с соблюдением прав на интеллектуальную собственность и прекращение принудительной передачи технологий китайским компаниям.

Таким образом, процесс урегулирования широкого круга взаимных претензий США и Китая еще очень далек от завершения, и наверняка будет идти долго и трудно, периодически заходя в тупик. Поэтому, даже если на этой неделе будет заключена предварительная сделка, вряд ли это станет "долгоиграющим" позитивом для мировых рынков, так как внешнеторговая неопределенность наносила и продолжает наносить ущерб международной торговле и глобальной экономике, считает эксперт.

В четверг президент США сообщил о том, что в пятницу он встретится с вице-премьером Госсовета КНР. Трамп отметил, что Китай хочет заключить сделку, но добавил: "Хочу ли этого я?" Несмотря на столь неоднозначный комментарий, мировые рынки восприняли эту новость как позитивный знак, свидетельствующий о вероятном прогрессе в торговых переговорах, устремившись вверх. Российские индексы также продемонстрировали мощный восходящий импульс, обновив недельные максимумы, отмечает Бабин.

Портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова также констатирует, что волатильность рынков возросла после появления противоречивых комментариев в СМИ и высказываний представителей Китая и США. Издание South China Morning Post опубликовала заметку, отрицающую наличие прогресса в ранее прошедших торговых консультациях в сентябре, о чем ранее заявлял американский министр финансов Стивен Мнучин. В свою очередь, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что введение импортных пошлин и инициация США текущих переговоров стали необходимы для того, чтобы заставить Китай пересмотреть свои торговые практики, "заметно ухудшившиеся" за последние годы. Однако негативное впечатление от этих комментариев было нивелировано появившимися в СМИ сообщениями о готовности Вашингтона пойти на промежуточную сделку с Пекином, если тот подпишет валютное соглашение, предполагающее отсутствие манипуляций китайских властей с курсом юаня, в дополнение к увеличению экспорта сельхозпродукции из США.

По мнению Кирсановой, рынки такая сделка вполне бы устроила, поскольку с начала торговых войн и до сегодняшнего момента стороны так и не смогли прийти хоть к какому-то компромиссу и инвесторы устали от затянувшейся неопределенности. Протоколы с сентябрьского заседания ФРС не принесли ничего нового: участники Федрезерва сошлись во мнении, что в третьем квартале риски для экономики выросли, однако ее состояние по-прежнему устойчивое, поэтому определить, какой масштаб смягчения монетарной политики был бы разумным и достаточным, сейчас сложно, отмечает эксперт.

Нефть вернулась к росту - увеличение ее запасов и добычи в США было нивелировано ростом оптимизма вокруг нового раунда торговых переговоров, добавила Кирсанова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг лидировали в росте акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+39,9%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,9%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (+9,1%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+7,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+6,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+4,7%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,4%).

Подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (-20,4% и -6,3% "префы"), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-2,8%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,667 млрд рублей (из них 7,203 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).