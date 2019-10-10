10 октября 2019 года 19:01
Цены евробондов РФ в четверг снижаются вслед за UST на ожиданиях позитивных итогов переговоров США-Китай
Москва. 10 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снижаются вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка сузились за счет более активного роста процентных ставок US Treasuries.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 9 октября на 13 базисных пунктов и составила 113,88% от номинала, что соответствует доходности 2,90% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 10 базисных пунктов по отношению к закрытию среды, составив 101% от номинала. Их доходность выросла на 5 пунктов и составила 1,51% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 3 пункта и составил 139 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 9 октября на 31 базисный пункт - до 127,21% от номинала (доходность выросла почти на 2 базисных пункта - до 4,08% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 24 базисных пункта - до 123,13% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисных пункта и составила 4,05% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 5 базисных пунктов - до 109,17% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 3,2% годовых), с погашением в 2023 году - на 9 базисных пунктов, до 109,2% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,4% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 33 базисных пункта - до 118,99% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 4,1% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 14 базисных пунктов, до 106,34% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 3,31% годовых).
"Сегодня котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно снижаются, что ведет к росту их доходностей в среднем на 2 базисных пункта. В целом отечественные евробонды повторяют динамику большинства валютных долговых бумаг на глобальных рынках. В частности, сегодня мы наблюдаем рост процентных ставок еврооблигаций как развитых, так и развивающихся стран. К примеру, доходность десятилетних US Treasuries прибавляет к вечеру порядка 5-6 базисных пунктов на фоне ожиданий участниками рынка возможного прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, что соответственно снижает интерес инвесторов к "защитным активам", каковыми традиционно выступают американские казначейские обязательства", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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