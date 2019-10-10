Сектор услуг в США показывает замедление роста - Julius Baer

Опубликованный в четверг индекс деловой активности PMI в сфере услуг в США показал замедление темпов роста в сентябре, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Значение индикатора оказалось самым низким за последние три года. В то же время, индекс Института управления проектами (ISM) для промышленного сектора подтвердил, что рецессия в производстве продолжается.

"Тем не менее, наиболее важным является вопрос, распространится ли этот тренд на другие секторы и вызовет ли он порочный круг торможения всей экономики, - указывает Дэвид Коль. - Свежие данные по сфере услуг говорят о том, что американская экономика вряд ли скатывается в рецессию. Национальное бюро экономических исследований США полагает, что о наступлении рецессии можно судить по таким критериям, как реальные доходы, уровень производства, занятость и коммерческие продажи. Тогда как промышленное производство показывает снижение, другие индикаторы по-прежнему находятся в фазе роста".

По мнению эксперта Julius Baer, основной причиной устойчивости американской экономики, несмотря на слабость в производственной сфере, является чрезвычайно благоприятная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня в 3,5%, при этом продолжается создание новых рабочих мест. Темпы прироста последних несколько снизились, что даже вызвало разочарование участников рынка на прошлой неделе, однако изменения тренда пока что ждать рано. Замедление повышения оплаты труда, о котором стало известно на прошлой неделе, дает пространство для еще одного снижения ставки ФРС США в конце текущего месяца, что также повысит устойчивость экономики страны и поддержит ее рост.