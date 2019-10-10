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10 октября 2019 года 15:58

Рубль днем меняется разнонаправленно к доллару и евро следом за динамикой валют на Forex

Москва. 10 октября. Доллар дешевеет, евро укрепляется на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на Forex.

Курс доллара США составил 64,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,34 руб./EUR1, подорожав на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 2,55 копейки - до 67,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 10 октября на 35,6 копейки, до 64,7416 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,12 копейки, до 71,2999 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных парах на дневных торгах, реагирующих на котировки евро к доллару на Forex. Пара "евро-доллар" повышается на глобальном рынке на ожиданиях 13-го раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые должны состояться 10-11 октября. Участники рынка следят за противоречивыми сообщениями СМИ - с одной стороны, оптимизм инвесторов поддержали сообщения о том, что США и Китай могут заключить промежуточное торговое соглашение. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий, Белый дом рассматривает возможность заключения ранее согласованного валютного пакта с Китаем в рамках промежуточного соглашения, в результате которого США могут отложить повышение пошлин.

С другой стороны, как сообщала газета South China Morning Post, представители Китая и США не смогли достичь прогресса на торговых переговорах на уровне заместителей глав делегаций. По данным издания, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ намерена покинуть Вашингтон уже в четверг после первого дня переговоров, хотя первоначально предполагалось, что консультации продлятся два дня.

Тем временем представитель аппарата американского президента сообщил, что Белому дому неизвестно о планах китайской стороны покинуть Вашингтон на день раньше намеченного срока. Также СМИ пишут, что администрация президента США Дональда Трампа планирует в ближайшее время выдать лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять ряд товаров китайской компании Huawei Technologies. Рынок воспринял это сообщение как сигнал готовности Вашингтона пойти на уступки в переговорах.

"Учитывая непредсказуемость переговоров между США и КНР, рынки будут скорее опасаться их негативного исхода, хотя мы не исключаем, что появление обнадеживающих комментариев от участников переговоров может вызвать бурную реакцию рынков, возможно даже чрезмерную. Мы ожидаем, что сегодня на рынке может наблюдаться нервозность, и рубль будет торговаться в диапазоне 64,55-65 руб./$1", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Кроме того, участники торгов осмысляют заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, сделанное в кулуарах Finopolis в Сочи о том, что текущая ситуация с инфляцией и тренды в ней, скорее всего, позволят Банку России быстрее смягчать денежно-кредитную политику, чем он предполагал раньше. "Мы сейчас видим, что уже фактическая инфляция и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали раньше", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что регулятор каждый раз при принятии решения по ключевой ставке "реально обсуждает последние тенденции", уточняет видение будущих тенденций. Так же будет и на заседании совета директоров по ставке в октябре (оно запланировано на 25 октября). При этом, хотя заседание будет не опорным, Банк России опубликует уточненный прогноз основных макроэкономических показателей.

При этом Набиуллина не стала давать сигналов о дальнейшем масштабе снижения ключевой ставки. "Мы рассматриваем разные варианты, я могу сказать. Сейчас говорить о том, конкретно на сколько будет снижена ставка, я бы воздержалась", - ответила она на вопрос, можно ли из выше сделанных заявлений сделать вывод, что основным вариантом является еще два снижения ключевой ставки для конца текущего года.

Как отметила аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова, в условиях отсутствия значимой макроэкономической статистики в течение текущей недели рубль остается зависимым от новостного фона по торговой войне. Как следствие, позитивные новости поддерживают рубль, негативные имеют обратный эффект. "В отсутствие ожиданий о прорывных результатах торговых переговоров у рубля нет значимых поводов для укрепления. Даже если стороны попытаются преподнести итоги переговоров в позитивном ключе, это может создать повод лишь для кратковременного укрепления рубля. На российском рынке ОФЗ продолжается ралли по факту публикации слабой статистики по инфляции и сигналов от представителей регулятора о сохраняющемся пространстве для снижения ставки. ( . . ) Так, на российском рынке форвардных процентных ставок продолжается формирование ожиданий о двух снижениях ставки ЦБ в текущем году. В настоящее время на горизонте 3 месяцев рынок ожидает снижения ставки на 36 б.п.", - подчеркнула Евдокимова.

Участники рынка также продолжают оценивать протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованный накануне вечером. На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, Федрезерв снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Такое решение было вызвано тем, что "понижательные риски для прогноза экономической активности несколько увеличились по сравнению с июльским заседанием, в особенности риски, связанные с неопределенностью в торговой политике и с внешними условиями", говорится в тексте протокола.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, после утреннего укрепления рубль перешел к снижению к евро и несколько усилил рост к доллару. "Единая европейская валюта растет на рынке Forex, преодолев психологически важный рубеж в 1,10 против доллара. В свою очередь, доллар снижался на внешних рынках ко всем шести основным валютам, что, по всей видимости, было обусловлено не столько надеждами на прогресс в торговых переговорах, сколько публикацией протокола ФРС, который вновь усилил ожидания по дальнейшему смягчению процентной политики в США", - подчеркнул Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок перешли к росту днем в четверг на ожидании переговоров между США и Китаем. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,6% - до $58,67 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,67% - до $52,94 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,13% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - также до 7,13% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем и остались на отметках 7,13%, 7,19% и 7,25% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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