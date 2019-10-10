Фондовый рынок продолжит торги в небольшом "минусе", пока не начнут поступать новости с переговоров США и КНР - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций остаётся под влиянием внешнего фона. Торговые переговоры США и Китая осложнились, ещё не начавшись, а попытки смягчить напряжённость пока не дали желаемого результата. Соответственно, рынки как в России, так и в Европе демонстрируют изрядную неуверенность. К середине дня объём сделок на основной секции "Московской биржи" едва перевалил за 12 млрд рублей. Российский рынок продолжит торговаться в небольшом "минусе", пока не начнут поступать свежие новости с переговоров США и КНР, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.