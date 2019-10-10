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Главная / Мнения аналитиков / Мировые площадки замерли перед возобновлением торговых переговоров США и Китая - ИК "Велес Капитал"
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10 октября 2019 года 15:10
Мировые площадки замерли перед возобновлением торговых переговоров США и Китая - ИК "Велес Капитал"
Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии четверга оставались в символическом "минусе", продолжая движение в рамках краткосрочных диапазонов. Мировые площадки замерли перед возобновлением торговых переговоров США и Китая, итоги которых окажут непосредственное влияние на финансовые и сырьевые рынки. На данный момент у инвесторов "теплится" надежда на достижение сторонами каких-либо существенных компромиссов, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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10 октября 2019 года 19:36
Рубль ускорил рост к доллару и развернулся вверх к евро на надеждах позитивного исхода переговоров США-Китай
Москва. 10 октября. Доллар усилил снижение, евро перешел к ослаблению на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль ускорил темпы роста к бивалютной корзине на надеждах позитивного исхода переговоров между США и Китаем. читать дальше
.10 октября 2019 года 19:17
Рынок акций РФ обновил недельные максимумы вслед за миром в надежде на удачные итоги переговоров США и Китая
Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в четверг обновил недельные максимумы индексов на фоне подъема мировых площадок и нефти на надеждах, что торговые переговоры США и Китая завершатся заключением соглашения, поскольку инвесторы устали от неопределенности; хуже рынка выглядели просевшие после дивидендной отсечки акции "Роснефти" и "ВСМПО-Ависма", а также упавшие на 11% на корпоративных новостях бумаги "Группы компаний ПИК". читать дальше
.10 октября 2019 года 19:01
Цены евробондов РФ в четверг снижаются вслед за UST на ожиданиях позитивных итогов переговоров США-Китай
Москва. 10 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно снижаются вслед за негативной динамикой американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов слегка сузились за счет более активного роста процентных ставок US Treasuries. читать дальше
.10 октября 2019 года 18:48
Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вышли в плюс и преодолели верхние границы краткосрочных диапазонов 2700-2720 пунктов и 1300-1320 пунктов соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Способность удержать поддержки увеличит вероятность развития... читать дальше
.10 октября 2019 года 17:54
Опубликованный в четверг индекс деловой активности PMI в сфере услуг в США показал замедление темпов роста в сентябре, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Значение индикатора оказалось самым низким за последние три года. В то же время, индекс Института... читать дальше
.10 октября 2019 года 16:59
"АЛРОСА" в четверг представила результаты продаж за сентябрь. Аналитики Альфа-банка считают, что данные позитивны для акций компании. "Мы отмечаем сильный рост объемов продаж, отчасти обусловленный продолжающимся снижением запасов в алмазной отрасли, а также переносом части результатов августа... читать дальше
.10 октября 2019 года 16:20
Фондовый рынок продолжит торги в небольшом "минусе", пока не начнут поступать новости с переговоров США и КНР - "Открытие Брокер"
течественный рынок акций остаётся под влиянием внешнего фона. Торговые переговоры США и Китая осложнились, ещё не начавшись, а попытки смягчить напряжённость пока не дали желаемого результата. Соответственно, рынки как в России, так и в Европе демонстрируют изрядную неуверенность. К середине дня... читать дальше
.10 октября 2019 года 15:58
Москва. 10 октября. Доллар дешевеет, евро укрепляется на "Московской бирже" в четверг днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах, следующих за котировками евро к доллару на Forex. читать дальше
.10 октября 2019 года 15:56
Аналитики Julius Baer придерживаются позиции, что Brexit, вероятнее всего, будет отложен на дату после 31 октября. Во время периода отсрочки оппозиция будет решать вопрос о необходимости и сроках проведения вотума недоверия премьеру и всеобщих выборов. Долгосрочный базовый сценарий, по которому... читать дальше
.10 октября 2019 года 15:31
Во второй половине октября давление на развивающиеся валюты усилится, можно прогнозировать усиление волатильности в рубле, и ожидать движения курса национальной валюты во II-III декадах октября в широком диапазоне 64-66 за доллар, говорится в комментарии "БКС Премьер". За последнюю неделю... читать дальше
.10 октября 2019 года 14:40
В четверг индекс доллара (DXY) открылся вниз, после чего предпринимал коррекционные попытки, сообщается в комментарии эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина. Незадолго до старта российской сессии DXY перешел к отвесному падению, обновив недельный минимум и теряя сейчас 0,4% около отметки 98,7... читать дальше
.10 октября 2019 года 14:13
В заявлениях главы ЦБ РФ мы видим, что регулятор проявляет больше готовности к более агрессивному снижению уровня ключевой ставки, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Ранее мы неоднократно отмечали, что текущая конъюнктура инфляционных процессов дает... читать дальше
.10 октября 2019 года 13:40
Ралли в рублевых госбумагах (как и в локальных долгах других GEM) позволило Минфину продать существенный объем 15-летних ОФЗ 26225 на 41,9 млрд руб. (при давно невиданном спросе ~80 млрд руб.) без какой-либо премии по доходности ко вторичному рынку (с YTM 7,11%), что свидетельствует о наличии... читать дальше
.10 октября 2019 года 13:05
В преддверии очередного раунда торговых переговоров США и Китая на развивающихся рынках сохраняется тревожная обстановка - ИК "Велес Капитал"
четверг на валютных площадках развивающихся рынков наблюдается неоднозначная динамика, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Участники торгов с нетерпением ожидают очередного раунда торговых переговоров США и Китая,... читать дальше
.10 октября 2019 года 12:40
Разрастание торговых войн может привести к дальнейшему снижению показателей платежного баланса РФ - "Уралсиб"
Несмотря на произошедшее значительное смягчение политики ЦБ РФ, динамичное снижение ставок в развитых странах будет способствовать сохранению привлекательности рублевых активов, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". При этом основным риском для курса российской валюты продолжает оставаться... читать дальше
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